Em que canal vai passar Manchester City e Real Madrid hoje (11/2)? (Troféu da Liga dos Campeões da Europa)

Manchester City e Real Madrid vão se enfrentar nesta terça-feira (11/2), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra, pelos play-offs da Champions League. Veja a seguir qual canal vai transmitir o confronto.

O Manchester City conseguiu 11 pontos e ficou na 22° posição na primeira fase da competição da Uefa. A equipe treinada por Pep Guardiola assegurou a classificação para a repescagem somente na última rodada, após vitória sobre o Club Brugge por 3 a 1, em casa.

Já o Real Madrid ficou na 11° colocação, com 15 pontos. Atual campeão do torneio, o time comandado por Carlo Ancelotti tropeçou em três partida na competição e não conseguiu ficar na zona de classificação direta para as oitavas de final

Manchester City x Real Madrid: onde assistir

A partida entre Manchester City e Real Madrid será transmitida pelo SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Manchester City x Real Madrid: escalações

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Kovacic; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne e Savinho; Haaland Técnico : Pep Guardiola.

Ederson; Matheus Nunes, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Kovacic; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne e Savinho; Haaland : Pep Guardiola. Real Madrid: Courtois; Valverde, Tchouaméni, Asencio e Ferland Mendy; Camavinga e Modric; Rodrygo, Bellingham e Vinícius Jr; Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

A notícia Em que canal vai passar Manchester City e Real Madrid hoje (11/2)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque