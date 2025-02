Brest x PSG: onde assistir ao vivo e escalações pela Liga dos Campeões (Elenco do PSG)

Brest e PSG se enfrentam nesta terça-feira (11/2), às 14h45 (de Brasília), no Stade Francis-Le Blé, pelo jogo de ida da repescagem da Liga dos Campeões. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

No Campeonato Francês, o Brest ocupa a oitava colocação, com 31 pontos. Já o PSG é o líder isolado do torneio, com 53.

Brest x PSG: onde assistir

A partida entre Brest e PSG será transmitida pela TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Brest x PSG: escalações

Brest: Marco Bizot; Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Soumaila Coulibaly e Massadio Haidara; Mahdi Camara, Lees-Melou e Hugo Magnetti; Romain Faivre, Ludovic Ajorque, Mama Baldé. Técnico : Éric Roy.



PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e Lee; Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

