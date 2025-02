crédito: No Ataque Internacional

Jogadora é acusada de assédio por tocar genitália de adversária durante partida (Jogadora do Barcelona pode ser denunciada formalmente )

A zagueira espanhola Mapi Léon foi acusada de assédio por ato durante a vitória por 2 a 0 do Barcelona sobre o Espanyol nesse domingo (9/2) pela Primeira Divisão do Campeonato Espanhol feminino.

Durante o confronto, a defensora teria tocado a genitália da lateral colombiana Daniela Caracas e questionado se a adversária tinha um pênis.

O Espanyol se pronunciou sobre o caso por meio de nota e afirmou que pode fazer uma denúncia formal contra León.

“Queremos mostrar nosso total descontentamento e a um dos atos que aconteceram no último domingo. Se trata de uma ação que consideramos inaceitável e que não deve passar despercebida”, critica.

“Realizou um gesto que violou a privacidade de nossa atleta. Mesmo que Caracas não tenha conseguido reagir naquele momento devido ao impacto da situação, mais tarde, quando se assimilou o ocorrido, ela percebeu a gravidade do gesto, mas preferiu não reagir com raiva para evitar sanções disciplinares e danos à equipe”, reflete.

“… nos colocamos a disposição da nossa jogadora os serviços jurídicos do clube caso deseje abrir uma ação legal”, adiciona.

COMUNICADO OFICIAL#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 10, 2025

Campeonato Espanhol feminino

O Barcelona tem 51 pontos e ocupa a primeira colocação do Campeonato Espanhol Feminino. O Espanyol, rival local do clube catalão, tem 18 pontos e está no 13ª lugar.

