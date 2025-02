crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid pressiona, mas empata com Atlético em briga pela liderança do Espanhol (Disputa de bola em Real Madrid x Atlético de Madrid)

O clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid terminou empatado por 1 a 1, neste sábado (8/2), no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Julián Álvarez fez para os visitantes, enquanto Mbappé deixou tudo igual.

Com o resultado, os Merengues seguem na liderança, com 50 pontos, um a mais que os Colchoneros, que estão em segundo. O Barcelona, que visita o Sevilla neste domingo, está em terceiro, com 45.

O Real Madrid volta as suas atenções agora para a Liga dos Campeões. O time visita o Manchester City na terça-feira, às 17 horas (de Brasília), pela partida de ida dos playoffs de oitavas de final.

O próximo desafio dos Merengues por La Liga será no próximo sábado, contra o Osasuna, às 12h15, fora de casa, pela 24ª rodada. No mesmo dia, mas às 14h30, o Atlético recebe o Celta de Vigo.

O jogo

O primeiro tempo foi truncado e de poucas chances. Os mandantes até tentaram pressionar, porém tiveram dificuldades para achar espaços na marcação. Do outro lado, os visitantes souberam aproveitar a única chance criada.

Com 30 minutos, Samuel Lino recebeu um pisão de Tchouaméni na área. O árbitro foi chamado para rever o lance no VAR e marcou pênalti. Na cobrança, Julián Álvarez bateu no meio e abriu o placar.

Na volta do intervalo, o Real buscou o empate. Com apenas quatro minutos, Rodrygo fez ótima jogada pela direita e achou Bellingham livre na área. O meia foi travado pela marcação, mas Mbappé aproveitou o rebote e mandou para o fundo do gol.

No lance seguinte, quase saiu a virada. Vinícius Jr. disparou pela esquerda e cruzou para Bellingham, que cabeceou no travessão. Aos 25, o brasileiro driblou três defensores e soltou o pé para a defesa de Oblak.

Os mandantes seguiram pressionando. Aos 36, Vini Jr. fez mais uma jogada individual na ponta e lançou Rodrygo. O ex-Santos dominou e arrematou a centímetros do poste.

Assim, o embate terminou empatado em Madri.

A notícia Real Madrid pressiona, mas empata com Atlético em briga pela liderança do Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press