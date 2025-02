Manchester City leva susto, mas vence e se classifica na Copa da Inglaterra (Jogadores do Manchester City comemorando gol na Copa da Inglaterra)

Manchester City e Leyton Orient se enfrentaram, neste sábado (8/2), pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. No Gaughan Group Stadium, o time visitante venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Abdukodir Khusanov e Kevin De Bruyne. Stefan Ortega, goleiro do City, descontou (contra), após chute do meio de campo de Donley.

Com o resultado, o Manchester City segue vivo na competição e garante vaga nas oitavas de final. Por outro lado, o Leyton Orient se despede da Copa da Inglaterra.

O Leyton Orient abriu o placar logo aos 15 minutos de jogo. Após roubada de bola no campo de ataque, Jamie Donley viu Stefan Ortega adiantado e bateu do meio do campo. A bola explodiu no travessão e bateu nas costas do goleiro, que marcou contra.

O empate do Manchester City saiu apenas na segunda etapa. Rico Lewis recebeu na entrada da área e finalizou. A bola desviou no zagueiro Abdukodir Khusanov e matou o goleiro, aos 11 minutos.

Aos 34, Jack Grealish fez belo lançamento para Kevin De Bruyne. O meia belga invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro para virar o jogo para o Manchester City.

Próximos compromissos

O Manchester City volta a campo na próxima terça-feira (11/2), às 17h (de Brasília), quando recebe o Real Madrid pela partida de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium.

Já o Leyton Orient encara o Mansfield também na terça-feira, às 16h45, pela 16ª rodada da Terceira Divisão da Inglaterra, novamente no Gaughan Group Stadium.

A notícia Manchester City leva susto, mas vence e se classifica na Copa da Inglaterra foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press