crédito: No Ataque Internacional

Time da terceira divisão inglesa faz gol do meio de campo no Manchester City (Donley comemorando o o gol do meio de campo em cima do City)

Neste sábado (8/2), o Leyton Orient recebeu o Manchester City pela 4ª fase da Copa da Inglaterra, em Londres, no Brisbane Road. Aos 16 minutos, o time da terceirão divisão inglesa fez um gol incrível, do meio de campo.

O placar ainda marcava 0 a 0, quando o Leyton Orient roubou a bola na defesa e deu início a um contra-ataque. Donley recebeu a bola e viu o goleiro adversário adiantado. Do meio de campo, arriscou. O arqueiro alemão tentou voltar, mas deu azar. A bola bateu no travessão, em suas costas e entrou.

Veja o lance:

GOAL: Stefan Ortega (OG)

Leyton Orient 1-0 Manchester Citypic.twitter.com/OkAGMGR0FV — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 8, 2025

Manchester City: time diferente e estreias

O Manchester City entrou em campo com muitas alterações em relação ao time titular, já que jogará contra o Real Madrid, na terça-feira (11/2) pela repescagem da Champions. Mesmo assim, com atrações e estreias.

Vitor Reis, zagueiro brasileiro ex-Palmeiras, contratado na janela de janeiro por R$ 219 milhões, foi escalado como titular e fez sua estreia com a camisa do City.

O espanhol Nico González, contratado junto ao Barcelona por R$ 360 milhões, também fez sua estreia. Mas não foi boa. Ele perdeu a bola no lance que originou o gol do Leyton Orient e ainda saiu lesionado aos 20 minutos do primeiro tempo.

