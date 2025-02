Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e escalações por La Liga (Vinicius Jr., do Real Madrid, e Julián Álvarez, do Atlético de Madrid)

Rivais, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (8/2), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

As duas equipes da capital espanhola estão na ponta do campeonato nacional. Com 49 pontos, o Real Madrid lidera o torneio. O Atlético vem logo atrás, com 48, na vice-liderança. O terceiro é o Barcelona, com 45.

Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir

A partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid será transmitida pelo Disney+ (streaming).

Real Madrid x Atlético de Madrid: escalações

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Vallejo e Mendy; Modric, Valverde e Bellingham; Rodygo, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico : Carlo Ancelotti.



