Ex-alvo do Cruzeiro, Sergio Ramos explica motivos para assinar com clube do México (Zagueiro espanhol assinou com o Monterrey até o fim de 2025)

O zagueiro espanhol Sergio Ramos foi anunciado como reforço do Monterrey (México) nessa quinta-feira (6/2). Anteriormente, o ex-capitão do Real Madrid foi especulado em diferentes clubes brasileiros, entre eles o Cruzeiro.

O campeão mundial estava livre no mercado desde junho de 2024, quando o jogador de 38 anos deixou o Sevilla.

Sergio Ramos assinou um contrato válido até dezembro deste ano.

Em vídeo para as redes sociais o clube mexicano, o jogador explicou quais motivos o convenceram a assinar com o Monterrey.

“Me oferece um equilíbrio, que era algo que eu buscava. Me oferecem esse equilíbrio em tudo que eu estava buscando. Um equilíbrio que ninguém tinha me oferecido. No mercado, como país, a cidade e os fãs. Todos me falara muito bem dos nossos fãs”, disse

“Um pouco o nível familiar, a cidade, os companheiros. Acho que se sentir querido é sempre muito gratificante e quando sabe que vai para uma equipe que vai dividir o vestiário com pessoas que conhece e em clube com muitas ambições, uma cidade bem falada e com uma grande torcida, creio que seja a ‘salada’ perfeita”, adicionou.

“Encontramos um ponto de encontro. As duas partes estavam muito e com vontade de começar um projeto muito ambicioso. Acho que vamos ficar muito satisfeitos”, finalizou.

Especulado no Cruzeiro

Ainda em 2024, Pedro Lourenço, dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro, confirmou o interesse da Raposa em contar com o Ramos no elenco celeste.

“Vou falar para a torcida do Cruzeiro. Se ele (Ramos) quiser vir, dentro de uma condição do Cruzeiro, pode vir. Nós vamos conversar com ele. Ainda não (conversamos). Quem sabe seja ele, porque um zagueiro nos vamos trazer, um zagueiro para vestir a camisa. Quem sabe o Alexandre Mattos aguente (contratar)”, afirmou a Itatiaia no final de dezembro.

A notícia Ex-alvo do Cruzeiro, Sergio Ramos explica motivos para assinar com clube do México foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque