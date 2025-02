crédito: No Ataque Internacional

Boca Juniors: veja detalhes do megaprojeto de expansão da Bombonera (Bombonera, estádio do Boca Juniors)

Sonho antigo do Boca Juniors, a reforma da Bombonera parece cada dia mais próxima. O clube deve apresentar em breve um megaprojeto de expansão do estádio, que contará com capacidade de até 80 mil torcedores.

A informação é do site argentino Infobae. A obra vai causar uma mudança expressiva no estádio, que hoje pode receber 54 mil pessoas.

Para a ampliação, além da modernização dos setores já existentes, o Boca pretende adicionar um quarto nível de arquibancada.

A expectativa do presidente do clube, o ídolo Juan Román Riquelme, é apresentar o projeto nos próximos meses e iniciar as obras já em 2026.

Reforma da Bombonera

Os recursos para a reforma já foram alocados pelo Boca, conforme divulgado pelo Infobae. Para viabilizar a operação, o clube planeja demolir todo o setor dos camarotes e mover o campo alguns metros no sentido oposto. Assim, construindo do zero um novo setor sobre onde hoje é a rua Dr. del Valle Iberluca.

A TV argentina TyC Sports divulgou imagens do projeto de reforma da Bombonera. Veja abaixo.

Projeto de reforma da Bombonera, estádio do Boca Juniors Projeto de reforma da Bombonera, estádio do Boca Juniors Projeto de reforma da Bombonera, estádio do Boca Juniors Projeto de reforma da Bombonera, estádio do Boca Juniors

A notícia Boca Juniors: veja detalhes do megaprojeto de expansão da Bombonera foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque