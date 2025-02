Ex-goleiro do América é anunciado por time campeão da Champions (Matheus Magalhães, goleiro do Braga)

Cria da base do América, Matheus Magalhães foi anunciado pelo Ajax, da Holanda, nessa quarta-feira (5/2). O time que já foi campeão da Champions League quatro vezes assinou vínculo de empréstimo com o jogador, que pertence ao Braga, de Portugal.

O ex-goleiro do Coelho assinou com o clube holandês até o meio de 2025, quando termina a atual temporada do futebol europeu. Além disso, foi pré-estabelecida uma opção de compra quando o contrato chegar ao fim.

Desde que deixou o Brasil, em 2014, Matheus defendeu uma única camisa da Europa: a do Braga. Por lá, o jogador assumiu o posto de titular absoluto.

Ano passado, o arqueiro, que possui dupla cidadania, revelou que ainda tem sonho de representar uma seleção, mas não sabe qual. Ele disse que a liga portuguesa não recebia tanta atenção para uma possível convocação.

New goalkeeper in town. pic.twitter.com/FVd4bOYFFA — AFC Ajax (@AFCAjax) February 4, 2025

Matheus Magalhães no América

O goleiro começou nas categorias de base do Coelho e chegou ao profissional em 2012. Ele deixou o CT Lanna Drumond em junho de 2014. Na época, Matheus foi vendido ao Braga por 2,4 milhões de euros (R$ 7,2 milhões na cotação de nove anos atrás).

Do montante, o alviverde teve direito a R$ 5,2 milhões, e um grupo de investidores ficou com o restante. O clube mineiro ainda receberá 10% do lucro obtido pelo Braga em uma eventual transferência.

Matheus disputou 65 partidas pelo América. Ele é irmão do meia Moisés, de 35 anos, que também foi revelado no Coelho, defendeu o Palmeiras entre 2016 e 2019 e voltou ao alviverde em 2024. No fim da temporada passada, ele pendurou as chuteiras.

A notícia Ex-goleiro do América é anunciado por time campeão da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque