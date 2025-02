Sem futuro definido na Europa, Vitor Roque é alvo de clube brasileiro (Vitor Roque comemora primeiro gol pelo Betis)

Vitor Roque se transformou no principal alvo do Palmeiras para ser o centroavante da equipe em 2025. O atacante, que é vice-artilheiro do Betis, com sete gol, vive melhor momento depois de uma chegada conturbada à Europa. Contudo, o futuro do atleta no Velho Continente ainda é uma incógnita, fazendo com que o Verdão se anime com uma possível transferência.

Nesta quarta-feira (05/02), o presidente do Betis, Ángel Haro, falou sobre o atacante brasileiro durante a coletiva de apresentação do novo reforço Cucho Hernández. O colombiano, aliás, chega para disputar posição justamente com Vitor Roque.

“Ainda é cedo para ver isso (renovação). Tem que ter confiança no Vitor, ver como ele termina o ano. Temos uma possibilidade aberta. Se as duas partes estiverem de acordo para a sua continuidade… Ainda é cedo. É certo que nos faz falta fazer gols em geral, não apenas por um atacante. Agora, tem um companheiro a mais para competir”, disse o presidente.

O atacante está emprestado pelo Barcelona ao Real Betis até junho de 2025 e, em setembro do ano passado, o próprio clube disse que há uma opção de compra ao fim da temporada europeia. Estima-se que o clube catalão gostaria de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) para negociar 80% dos direitos econômicos do atleta.

O plano do Palmeiras

A ideia do Palmeiras é recorrer a Roque na segunda janela, que acontece entre os dias 2 e 10 de junho, caso as atuais opções não correspondam. No caso, o Palmeiras contrataria o atacante para ser o principal nome do ataque no Super Mundial de Clubes. Por isso, o departamento de futebol do clube entende que não vale a pena ir atrás de outro nome agora, se há a possibilidade de uma contratação melhor depois.

