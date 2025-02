Cristiano Ronaldo, Vini Jr. e ex-clubes: veja homenagens após anúncio de aposentadoria de Marcelo (Marcelo, ex-lateral-esquerdo do Fluminense)

Astros do futebol mundial e clubes fizeram homenagens a Marcelo após o ex-atleta de Fluminense e Real Madrid anunciar, nesta quinta-feira (6/2), que se aposentou.

Sem clube desde novembro de 2024, o multicampeão ex-lateral-esquerdo publicou um vídeo nas redes sociais para confirmar o fim da carreira como jogador profissional.

O atleta deixou o tricolor do Rio de Janeiro após um desentendimento com o treinador Mano Menezes durante o empate por 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã, pela 32° da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após a revelação de Marcelo, ex-companheiros e clubes reagiram ao anúncio do ex-futebolista.

O atacante português Cristiano Ronaldo, que teve o brasileiro como companheiro de equipe no Real Madrid entre 2009 até 2018, exaltou o ex-atleta e destacou amizade fora dos gramados.

“Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida”, escreveu.

“Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida”, adicionou.

O Real Madrid também homenageou Marcelo com publicação nas redes sociais. O ex-jogador foi capitão da equipe e é um dos atletas com mais títulos conquistados pelo clube.

“Seguindo o anúncio de aposentadoria de Marcelo, o Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e apreço por ele. Marcelo pertence a história do Real Madrid e é uma das maiores lendas do clube e do futebol mundial”, escreveu.

“Ele se juntou ao Real Madrid em 2006, com 18 anos, e foi um jogador essencial em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube”, completou.

O astro brasileiro Vini Jr. homenageou o ex-companheiro e compatriota nas redes sociais.

“Hoje se despede do futebol o ponta que jogava de lateral . Foi um privilégio assistir a você jogar e fazer parte de uns anos dessa carreira absurda”, afirmou.

“Alguns são mágicos com a bola, outros tantos são vencedores, mas poucos são mágicos e vencedores. E você conseguiu. Obrigado pelos conselhos, pelas broncas, pela convivência. Fomos vitoriosos em campo e somos amigos fora dele”, adicionou.

“Boa sorte no seu novo desafio. Tu é brabo! Lenda”, finalizou.

O Fluminense também exaltou Marcelo, cria das categorias de base do clube.

“Uma história que começou e terminou na sua casa, Marcelo”, inicou.

“Ainda em Laranjeiras, deu seus primeiros passos no futsal do Fluminense e logo foi para Xerém, onde continuou seu desenvolvimento e, ainda muito jovem, chegou ao time principal. Depois, foi à Europa e construiu uma carreira gigante. Conquistou todo o planeta e voltou para casa, onde venceu ainda mais”

“O futebol te agradece, Marcelo. O Fluminense, a sua eterna casa, te agradece, ídolo”, terminou.

Lenda do Real Madrid

Marcelo é uma das maiores lendas do Real Madrid. Em 16 temporadas, o brasileiro conquistou 25 títulos, entre os quais cinco edições da Champions League e seis do Campeonato Espanhol.

No futebol europeu, o lateral-esquerdo se destacou por ter muita técnica, visão de jogo e habilidade. Em 546 jogos oficiais pelo Real, anotou 38 gols e deu 83 assistências.

No período em que esteve no clube merengue, Marcelo serviu frequentemente à Seleção Brasileira. Com a Amarelinha, disputou 58 jogos e marcou seis gols, fazendo parte do elenco das Copas do Mundo de 2014 e 2018.

Marcelo pelo Fluminense

Em 2023, Marcelo retornou ao Fluminense, clube pelo qual iniciou a carreira. Na segunda passagem, foram 68 jogos, cinco gols, três assistências e três títulos: Copa Libertadores (2023), Campeonato Carioca (2023) e Recopa Sul-Americana (2024).

Somando os números de 2005 e 2006, são 108 partidas, 11 gols, três assistências e a mesma quantidade de troféus.

