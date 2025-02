Clube da Premier League anuncia jogador que disputou duas Copas pelo Brasil (Time do Brasil perfilado antes de jogo da Copa do Mundo de 2018)

O Fulham anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia-atacante brasileiro Willian, de 36 anos. Ele jogou pela equipe de 2022 a 2024 e agora retorna em acordo até o final da atual temporada.

Willian estava livre no mercado desde dezembro do ano passado após passagem pelo Olympiacos, da Grécia. O atleta que disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 pelo Brasil chega tendo apenas 11 jogos e dando uma assistência com a camisa da equipe grega.

Para além de Willian, o Fulham não trouxe reforços nesta janela de meio de temporada. A última grande contratação da equipe foi o meia Emile Smith Rowe, vindo do Arsenal em agosto de 2024, por 31.8 milhões de euros.

Willian em campo pela Seleção Brasileira (foto: PATRIK STOLLARZ)

O brasileiro foi revelado pelo Corinthians e teve o auge de sua carreira no Chelsea, atuando na equipe por sete anos (2013-2017). Em 2022, após a segunda passagem pelo Timão, ele assinou com o Fulham. Por lá, disputou uma temporada e meia, atuando em 67 partidas, nas quais marcou dez gols e serviu sete assistências.

O Fulham é o atual nono colocado da tabela do Campeonato Inglês, com 36 pontos somados. Neste sábado, às 12h (de Brasília), a equipe receberá o terceiro colocado Nottingham Forest pela 25ª rodada da Premier League.

