crédito: No Ataque Internacional

Valencia x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Rei (Javi Guerra, do Valencia, e Jules Kounde, do Barcelona)

Valencia e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (6/2), às 17h30 (de Brasília), em Mestalla, pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

O Valencia vive péssima fase e está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Com 19 pontos, o clube está na 19ª colocação do torneio. Já o Barcelona briga pelo título: tem 45 pontos na terceira colocação – quatro a menos que o líder Real Madrid.

Valencia x Barcelona: onde assistir

A partida entre Valencia e Barcelona será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Valencia x Barcelona: escalações

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Mosquera e Gaya; Guerra e Barrenechea; Diego López, Almeida e Rioja; Hugo Duro. Técnico : Carlos Corberán.



Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Mosquera e Gaya; Guerra e Barrenechea; Diego López, Almeida e Rioja; Hugo Duro. : Carlos Corberán. Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí e Balde; De Jong, Casadó e Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

A notícia Valencia x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Rei foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque