Clube inglês vai à final e pode voltar a conquistar título importante após 70 anos (Newcastle se classificou sobre o Arsenal na Copa da Liga da Inglaterra)

O Newcastle está classificado para a final da Copa da Liga da Inglaterra e pode voltar a conquistar um título importante após 70 anos. A vaga na decisão foi confirmada nesta quarta-feira (5/2), na vitória sobre o Arsenal por 2 a 0 (4 a 0 no agregado), no St. James Park, pelo jogo de volta da semifinal do torneio de mata-mata.

O último título importante da história do Newcastle foi a Copa da Inglaterra de 1954/55. Neste intervalo de 70 anos, as únicas taças conquistadas pelos Magpies foram quatro edições da Segunda Divisão da Inglaterra – 1964/65, 1992/93, 2009/10 e 2016/17.

Além das conquistas longe da elite, a equipe colecionou vice-campeonatos frustrantes à torcida. O Newcastle ficou em segundo na Premier League de 1995/96 e 1996/97 e perdeu as finais da FA Cup de 1973/74, 1997/98 e 1998/99.

Outra campanha que bateu na trave foi mais recente. Em 2022/23, já com o novo projeto bilionário, o Newcastle foi finalista da Copa da Liga – assim como em 1975/76 – e ficou com o vice-campeonato.

A oportunidade de voltar a conquistar um título importante será em 16 de março, em Wembley.

O adversário do Newcastle será decidido nesta quinta-feira (6/2), na semifinal entre Liverpool e Tottenham, em Anfield – a equipe de Londres venceu o jogo de ida por 1 a 0.

O jogo entre Newcastle x Arsenal

Em um primeiro tempo com boas chances para ambas as equipes, o Newcastle abriu o placar cedo. Aos 19 minutos, em jogada de contra-ataque, Isak chutou na trave e, no rebote, Jacob Murphy empurrou a bola para o gol vazio.

O Arsenal criou na sequência, mas parou em uma grande atuação do goleiro Dubravka.

No segundo tempo, o Arsenal chegou a esboçar uma reação, mas David Raya falhou e a equipe sofreu o segundo gol.

Logo aos seis minutos, o goleiro saiu jogando errado e entregou a bola para Schar, que ajeitou para Anthony Gordon fechar o placar e garantir o Newcastle na final do torneio.

