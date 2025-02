Brasileiro de 21 anos lidera artilharia mundial das ligas nacionais em 2025 (Marcos Leonardo com a camisa da Seleção Brasileira Sub-20)

A artilharia mundial das ligas nacionais em 2025 tem um líder isolado. E ele é brasileiro. Revelado pelo Santos, o atacante Marcos Leonardo, de 21 anos, fez nove gols em janeiro em jogos do Campeonato da Arábia Saudita, pelo Al-Hilal, e é o atleta com mais gols nos torneios nacionais neste início de ano.

Segundo o levantamento da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), Marcos Leonardo encerrou o mês de janeiro de 2025 como o goleador máximo do futebol mundial em ligas nacionais. E o curioso é que o jovem nascido em 2003 precisou de apenas cinco partidas – e marcou em todas as ocasiões.

O brasileiro entrou em campo cinco vezes pela liga árabe entre 11 e 31 de janeiro e fez nove gols, além de dar uma assistência. O principal jogo foi diante do Al-Fateh, em 16 de janeiro, quando Marcos Leonardo fez um hat-trick.

A cria da base do Santos está em terceiro no ranking de artilheiros do Campeonato da Árabia Saudita, empatado com o sérvio Aleksandar Mitrovic, companheiro de time. Os atacantes do Al-Hilal estão atrás apenas Karim Benzema, com 13 gols, e Cristiano Ronaldo, autor de 15 bolas na rede.

Carreira de Marcos Leonardo

Revelado pelo Santos, o atacante foi vendido ao Benfica, de Portugal, em 2023, mas ficou apenas uma temporada na Europa.

No ano passado, Marcos Leonardo foi contratado pelo Al-Hilal por 40 milhões de euros (R$ 250 milhões pela cotação da época).

A notícia Brasileiro de 21 anos lidera artilharia mundial das ligas nacionais em 2025 foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque