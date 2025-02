Marca Cristiano Ronaldo cresce 325% e atinge valor histórico; saiba quantia (Cristiano Ronaldo é o craque do Al-Nassr)

Completando 40 anos nesta quarta-feira (5/2), Cristiano Ronaldo vê suas finanças crescerem à medida que o tempo passa. Nos últimos cinco anos, a marca do astro português cresceu 325% e atingiu o valor histórico de 850 milhões de euros (R$ 5 bilhões na cotação atual).

Os números foram divulgados pelo Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), que acompanha a marca do atacante há mais de 15 anos. Segundo o estudo, em 2011, os negócios acumulavam 24,5 milhões de euros (R$ 147 milhões).

A metodologia usada avalia, além das finanças em si, o impacto global de Cristiano Ronaldo. O português é a pessoa mais seguida nas redes sociais ao redor do mundo, acumulando mais de 1 bilhão de seguidores. Somente no Instagram, ele tem 648 milhões de fãs.

Desde 2020, Cristiano Ronaldo registrou um crescimento impressionante no valor da marca. O estudo aponta que o aumento dos salários (308%), das receitas com patrocínio (435%) e dos seguidores nas redes sociais (280%) são os principais fatores da expansão.

No Al-Nassr, ele recebe 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) por ano. Por meio de contratos de patrocínio com marcas como Nike, Armani e Louis Vuitton, o craque ainda recebe 150 milhões de euros (R$ 900 milhões) anuais.

Além disso, a participação de Cristiano Ronaldo em investimentos em diferentes setores, como hotelaria, moda e saúde, são fator importante para as finanças astronômicas da marca.

E a perspectiva é de crescimento: a participação do astro em diferentes negócios, bem como a renovação do contrato com o Al-Nassr e a participação na Copa do Mundo de 2026 tendem a valorizar ainda mais a marca Cristiano Ronaldo.

