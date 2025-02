crédito: No Ataque Internacional

Ex-América brilha como goleador após deixar Flamengo (Mateusão comemora gol do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos)

Dois gols e destaque da vitória do Shabab Al Ahli. As boas atuações e a fama de goleador têm acompanhado o jovem Mateusão, de 20 anos. O atacante ex-América brilha nos Emirados Árabes Unidos após ser vendido pelo Flamengo, em 2023.

Nesta temporada, o mineiro nascido em Três Marias já foi às redes dez vezes em 22 jogos, além de ter contribuído com uma assistência. Em média, participa de um gol a cada duas partidas.

Nessa terça-feira (4/2), destacou-se mais uma vez. Foram dele o primeiro e o último gol do Shabab Al Ahli, de Dubai, na vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Dibba Al-Hisn, pela 12ª rodada da liga local.

Ao todo, Mateusão acumula 16 gols e duas assistências em 42 jogos desde que se transferiu ao futebol dos Emirados Árabes Unidos.

Vendido pelo Flamengo

Mateusão foi vendido pelo Flamengo ao Shabab Al Ahli em julho de 2023. Na época, o clube do exterior topou pagar 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,6 milhões na cotação da época) pela contratação do garoto, então, com 19 anos.

Naquela temporada, o atacante havia atuado pelo sub-20 do Flamengo. Ele participou de 18 partidas e marcou sete gols, além de colaborar com duas assistências.

Em 2021 e 2022, Mateusão chegou a ter breves experiências pelo time de cima. Participou de 11 jogos, sem gols ou assistências.

Início no América

Mateusão iniciou a trajetória na base do América. Em abril de 2019, o clube mineiro negociou o jogador, então com 15 anos, ao Flamengo.

O Coelho recebeu uma compensação financeira e manteve metade dos direitos econômicos do atleta, que vinha sendo convocado pela Seleção Brasileira sub-15 na época.

Desse modo, o América teve direito a parte do valor pago pelo Shabab Al Ahli para contratá-lo em 2023.

