Simeone gargalha sobre Real x Atlético: ‘Vamos chegar do mesmo jeito… de ônibus’ (Simeone, do Atlético de Madrid)

Para alguns, só o humor para aliviar a tensão pré-clássico. E assim é com Diego Simeone. Nesta terça-feira (4/2), técnico argentino do Atlético de Madrid escolheu o riso ao responder sobre os preparativos para o duelo de sábado (8/2) diante do arquirrival Real Madrid.

“Do comunicado, respeito absolutamente a opinião de todos. Vamos chegar da mesma maneira que chegamos sempre ao Bernabéu… de ônibus (risos)”, gargalhou Simeone, em entrevista coletiva.

¿Condiciona el comunicado del Real Madrid lo que pueda pasar en el derbi? pic.twitter.com/jqtZPrqLeN — MARCA (@marca) February 4, 2025

O comunicado ao qual o treinador se refere se trata de uma reclamação formal que o Real Madrid enviou à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por conta da arbitragem do jogo contra o Espanyol, no último sábado (1º/2).

No documento, a atuação dos responsáveis pelo apito na derrota madridista por 1 a 0 é classificada como “escandalosa”. O Real chegou a marcar com Vini Jr., mas o lance foi anulado por falta de Mbappé após revisão do VAR.

Depois, Carlos Romero, do Espanyol, fez uma falta dura e recebeu cartão amarelo – e não o vermelho, como desejavam os jogadores adversários. No fim, ele ainda marcou o gol que selou a derrota do Real.

O clássico da capital da Espanha será a partir das 17h (de Brasília) deste sábado, no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada de La Liga. O duelo vale a primeira colocação da tabela. Neste momento, o Real lidera com 49 pontos – um a mais que o Atlético.

