Neymar indica, e Santos quer contratar argentino campeão do mundo em 2022

Lucas Musetti Perazolli – O Santos negocia com o volante Leandro Paredes e tenta a liberação da Roma, da Itália. O jogador de 30 anos foi campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Seleção Argentina.

A diretoria do Peixe iniciou as negociações a partir de uma indicação de Neymar, amigo de Paredes.

O Santos viu boa aceitação de Paredes, mas ainda esbarra nos planos da Roma. O contrato vai até 30 de junho.

A Roma não pretende se desfazer do jogador, mesmo com o vínculo perto do fim. Ele tem atuado com frequência.

O Santos topa uma compensação financeira para tentar convencer os italianos e espera uma resposta nos próximos dias.

Neymar e Paredes se tornaram grandes amigos durante a passagem pelo PSG. Neymar gostaria de jogar novamente com ele.

O Santos procura volantes após não conseguir contratar Arthur Melo (Girona), Nardoni (Racing) e Thiago Maia (Internacional).

