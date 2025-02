Clube europeu inova em anúncio de jogador com cena de série multipremiada (Marcus Edwards assinou com o Burnley até o fim da temporada)

O Burnley, da Inglaterra, inovou no anúncio do atacante Marcus Edwards, que assinou com o clube contrato de empréstimo até o fim da temporada 2024/2025. Ele estava no Sporting, de Portugal, e chega para disputar a Segunda Divisão Inglesa.

No vídeo para anunciar o reforço, o Burnley escolheu uma famosa cena da série de comédia norte-americana Friends, multipremiada nos anos 2000, para fazer uma sátira. Na publicação, Ross, um dos protagonistas da sitcom, atende a caixa de recados do telefone e escuta comunicado do dirigente Matt Williams.

“Oi, é o Matt. Queria ter boas notícias, mas não tenho, desculpa. Nós fizemos tudo o que podíamos, mas parece que perdemos a chance e ele vai para outro lugar. Acho que vai ser muito difícil conseguir qualquer solução”, começou o diretor.

Em seguida, quem deixou outro recado foi Alan Pace, presidente do Burnley: “Oi, o Matt te ligou? Ele pode ter se precipitado. O Scott falou com o jogador e por sorte ele não perguntou nada sobre o clima. Estou com ele agora, pousamos em Manchester vindo de Lisboa. Nós estamos aqui tem muito tempo. Senhora, podemos sair do avião?”, diz o cartola do futebol como se estivesse pedindo ajuda para uma aeromoça.

Na cena, Ross, que se comporta como um torcedor do Burnley, fica ansioso e grita com o telefone, pedindo para que os dois saiam depressa do avião. No fim, quem aparece entrando no apartamento do personagem é Marcus Edwards, que diz “Eu saí do avião.”

O Burnley é o terceiro colocado da liga nacional, com 58 pontos. Os quatro primeiros são promovidos à Premier League.

Friends

A cena de Friends diz respeito ao último episódio da série, em que Ross anseia por Rachel. Os dois fazem par romântico na sitcom, mas na ocasião, ela havia decidido se mudar para Paris. Contudo, a personagem desiste de deixar Nova York e volta para ficar com Ross.

Ao todo, a série foi indicada a 256 premiações, e levou 65 prêmios para casa, sendo seis Emmy – considerado o maior e mais prestigioso troféu atribuído a programas e profissionais de televisão.

