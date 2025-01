Champions League: última rodada tem City e PSG em risco e briga por liderança (Pep Guardiola e Luis Enrique, técnicos de City e PSG, se abraçam antes de jogo pela Champions League)

A versão renovada da Liga dos Campeões chega à sua oitava e última rodada nesta quarta-feira, com uma noite que promete emoções fortes: 18 jogos simultâneos (a partir das 17h, no horário de Brasília) e grandes como Manchester City e Paris Saint-Germain correndo risco de eliminação.

O novo formato prometia aumentar a emoção e, por tudo o que está em jogo nesta última rodada, à qual somente Liverpool e Barcelona chegam já classificados, parece que conseguiu alcançar o objetivo.

City e PSG em risco

Curiosamente, dois símbolos dos “novos ricos” do futebol do século XXI, Manchester City e PSG, chegam em situação delicada na rodada decisiva.

Virtualmente fora da zona de ‘playoff’ (do 9º ao 24º), o City (25º com 8 pontos), derrotado justamente pelo time parisiense na semana passada, precisa de uma vitória sobre o Club Brugge no Etihad Stadium para avançar ao mata-mata. Em caso de empate ou derrota, o time campeão da Champions em 2023 estará eliminado.

“Claro que podemos nos classificar. Por que não iria acreditar? Acho que vai acontecer, sou otimista”, disse o técnico dos ‘Citizens’, Pep Guardiola, antes do duelo decisivo. O PSG (22º com 10 pontos) também depende de si, mas joga como visitante, contra o Stuttgart.

Liverpool e Barça buscam a liderança

Desde o início desta Champions, o Liverpool lidera e, junto com o Barcelona, é o único matematicamente classificado de forma direta para as oitavas de final antes da última rodada.

Terminar em primeiro em segundo não tem grandes consequências antes do sorteio de sexta-feira, mas em todo caso a liderança simbólica ao término da primeira fase será decidida nesta quarta-feira.

O Liverpool, com 3 pontos a mais que o Barça, precisa de pelo menos um empate na visita ao PSV Eindhoven. Já o time catalão tem que vencer a Atalanta em casa e torcer para uma derrota dos ‘Reds’ no Philips Stadion.

Disputa pelo top 8

Abaixo de Liverpool e Barcelona, 16 times já se garantiram pelo menos no ‘playoff’, mas todos eles têm chances de conseguir uma das seis vagas que restam no ‘Top 8’.

O Real Madrid (16º com 12 pontos), atual campeão, não depende só de si para ir direto às oitavas. O time precisa vencer o Brest na França e esperar por tropeços de várias equipes que estão à frente na classificação.

“Não há muito que possamos fazer. Só podemos pensar em vencer, mas é muito difícil para nós terminar entre os oito primeiros”, admitiu o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Outro gigante europeu, o Bayern de Munique (15º com 12 pontos) também depende de outros resultados para terminar no ‘Top 8’, além de, claro, uma vitória sobre o já eliminado Slovan Bratislava. Na mesma situação está a Juventus (17ª com 12 pontos), que joga em casa contra o Benfica.

Arsenal, Inter, Atlético e Milan quase lá

Entre os demais grandes, Arsenal (3º com 16 pontos), Inter de Milão (3ª com 16 pontos), Atlético de Madrid (4º com 15 pontos) e Milan (4º com 15 pontos) estão muito perto das oitavas de final.

A situação dos ‘Gunners’ e da Inter é mais cômoda, já que ambos só precisam pontuar. O time inglês visita o eliminado Girona e os italianos recebem o Monaco.

Por sua vez, Atlético e Milan avançam sem depender de outros resultados se vencerem seus jogos. O ‘rossonero’ visita o Dínamo de Zagreb, que ainda tem chances de ir ao ‘playoff’, enquanto os espanhóis vão à casa do eliminado RB Salzburg).

Próximas fases da Champions

Depois desta ‘Super Quarta-feira”, os clubes classificados começarão a pensar no sorteio de dois dias depois. Os que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição terão que disputar um ‘playoff’ no final de fevereiro. Os jogos de ida serão disputados nos dias 11 e 12, e os de volta na semana seguinte.

Os oito classificados diretamente para as oitavas de final (ida: 4 e 5 de março, volta 11 e 12 de março) também saberão suas posições na chave e seus possíveis adversários entre os participantes do ‘playoff’.

O sorteio, que seguirá os moldes dos torneios de tênis, vai definir o caminho até a ‘Orelhuda’, que só uma equipe vai levantar na final do dia 31 de maio, em Munique.

