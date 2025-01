Goleiro de time italiano é investigado por envolvimento com apostas esportivas (Maduka Okoye, goleiro do Udinese)

O Ministério Público da Federação Italiana de Futebol abriu uma investigação criminal por uma suposta manipulação de cartões. Maduka Okoye, goleiro do Udinese, é investigado por um lance no jogo contra o Lazio, em 11 de março de 2024.

A investigação se dá por conta de um fluxo anormal de apostas para um cartão amarelo do goleiro. A punição ao jogador foi por fazer cera aos 19 minutos do segundo tempo, logo após a Udinese passar à frente do placar.

Caso Okoye se recuse a realizar uma confissão, o jogador terá de comparecer no Tribunal Federal da Itália para julgamento. Como o caso é grave perante a lei italiana, pelo jogador ter apostado nele mesmo, a pena mais branda seria uma suspensão de quatro anos e uma multa de pelo menos 50 mil euros (cerca de R$ 311,7 mil na cotação atual).

A Udinese terá de cooperar com as investigações e apontar se há envolvimento de mais jogadores e se alguém no clube foi informado sobre a aposta. Contudo, caso o time omita alguma informação, a pena prevê suspensão das atividades profissionais da equipe e uma multa de, no mínimo, 30 mil euros (cerca de R$ 187,2 mil).

Atualmente machucado, Okoye pode jogar até as investigações terminarem.

O goleiro da Udinese chegou à Itália em 2023, após passagem pelo Watford, da Inglaterra. No futebol italiano, o arqueiro entrou em campo 37 vezes e não sofreu gol em nove ocasiões.

