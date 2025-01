Com Endrick, Real Madrid goleia e avança na Copa do Rei

Endrick celebra gol de Valverde

Com Endrick como titular, o Real Madrid goleou a Deportiva Minera por 5 a 0, pela terceira fase da Copa do Rei, nesta segunda-feira (6/1), no Estádio Municipal Cartagonova. Os gols do triunfo sobre o time da Quarta Divisão espanhola foram marcados por Valverde, Camavinga, Guler (2) e Modric.

O Real Madrid volta a campo nesta quinta-feira, contra o Mallorca, pela semifinal da Supercopa da Espanha. A bola rola às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita. Por sua vez, a Deportiva Minera enfrenta o Cádiz B, no Estádio Angel Celdran, às 8h de domingo, pela 18ª rodada da Quarta Divisão.

O Jogo

A equipe merengue abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Após bate e rebate na pequena área, o zagueiro da Deportiva Minera afastou mal e, na sobra, Valverde arrematou de primeira para balançar as redes.

Logo em seguida, Fran García recebeu pela esquerda e cruzou na área, encontrando Camavinga. O camisa 6 subiu mais alto que a zaga adversária e cabeceou para o gol.

Aos 28, Arda Guler dominou a bola na entrada da área e fuzilou com o pé esquerdo para aumentar o placar.

O Real Madrid fez o quarto aos dez da etapa complementar. Após troca de passes na área, Brahim Díaz serviu Modric, que bateu colocado, no canto esquerdo do goleiro.

Já aos 43, Fran García cruzou pela esquerda para Arda Guler, que empurrou para o fundo das redes e fechou a goleada. Escalado desde o início, Endrick chegou a finalizar com perigo, mas não conseguiu marcar.

O sorteio das oitavas de final da Copa do Rei será realizado nesta quarta-feira, na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

