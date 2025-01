Inter de Milão bate Atalanta e vai à final da Supercopa da Itália (Inter de Milão está na final da Supercopa da Itália)

A Inter de Milão está na final da Supercopa da Itália. Nesta quinta-feira (2/1), no Al -Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita, a equipe venceu a Atalanta por 2 a 0, com dois golaços do holandês Dumfries.

Agora, a Inter aguarda pelo seu adversário na decisão da competição. Nesta sexta-feira, Juventus e Milan se enfrentam pela segunda vaga na grande final, marcada para acontecer na segunda-feira, às 16h (de Brasília).

Após a Supercopa, a Inter volta as atenções para o Campeonato Italiano, assim como a Atalanta. A equipe de Milão encara o Venezia, no próximo dia 12, enquanto o time de Bérgamo tem compromisso contra a Udinese no dia anterior.

O jogo

A Inter de Milão foi superior à Atalanta no primeiro tempo. A equipe foi responsável pelas principais chances de gol, mas parou em grande atuação do goleiro Carnesecchi, que fez, ao menos, três grandes defesas.

A Atalanta conseguiu suportar a pressão da Inter no primeiro tempo, mas todo o trabalho foi jogado por água abaixo no início da segunda etapa. Aos três minutos, após cobrança de escanteio, Dumfries ajeitou a bola com a cabeça e virou um lindo voleio no cantinho, sem chance para Carnesecchi.

O ala holandês da Inter estava inspirado. Aos 15, Di Marco recebeu na esquerda e tentou ligar Taremi na frente. A bola, no entanto, foi mal afastada pela defesa da Atalanta e sobrou para Dumfries, que fuzilou de pé direito. A bola ainda bateu no travessão antes de morrer nas redes da Atalanta.

A Atalanta diminuiu aos 27 minutos. Após uma série de bolas mal afastadas pela defesa da Inter, o brasileiro Ederson ficou com a sobra na grande área e bateu de primeira para marcar o primeiro gol da equipe no jogo. Todavia, o VAR encontrou impedimento na jogada, e o tento foi invalidado.

A notícia Inter de Milão bate Atalanta e vai à final da Supercopa da Itália foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press