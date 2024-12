crédito: No Ataque Internacional

Gabriel Jesus marca dois e comanda goleada do Arsenal sobre o Crystal Palace pelo Inglês

O Arsenal visitou o Crystal Palace no Selhurst Park neste sábado, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, e venceu por 5 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados por Gabriel Jesus (2), Havertz, Gabriel Martinelli e Declan Rice. Sarr marcou para os mandantes.

Com o resultado, o Crystal Palace segue com 16 pontos e aparece na 15ª colocação. O time comandado por Arteta, por sua vez, pulou para os 33 pontos e ocupa a terceira posição.

O Crystal Palace volta a campo na próxima quinta-feira, quando visitará o Bournemouth pelo Campeonato Inglês. Já o Arsenal recebe o Ipswich Town na sexta-feira, também pela liga nacional.

O jogo entre Crystal Palace e Arsenal

Não demorou muito para que o Arsenal abrisse o placar. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Saka fez jogada pela direita, cruzou para a área e a bola passou por todo mundo até chegar em Gabriel Jesus, que chegou batendo de primeira para o gol.

A resposta do Crystal Palace veio pouco depois, aos 10 minutos. Em contra-ataque, Sarr recebeu no meio, conduziu para dentro da área e bateu colocado no canto de Raya, que até se esticou, mas não conseguiu impedir o empate.

O 1 a 1, no entanto, não durou muito no placar. Aos 14 minutos, Gabriel Jesus voltou a colocar o Arsenal à frente. Após cobrança de escanteio, Partney rolou atrás para o camisa 9, que bateu forte de primeira.

Kai Havertz ampliou a vantagem do Arsenal aos 37 minutos. Após cruzamento de Martinelli, Gabriel Jesus cabeceou na trave e, no rebote, o alemão não perdoou.

No segundo tempo, foi a vez de Gabriel Martinelli deixar sua marca. Aos 13 minutos, após grande pressão do Arsenal, o brasileiro desviou um chute de Rice e marcou o quarto gol dos Gunners.

Aos 38 minutos, Declan Rice fechou o marcador. Gabriel Jesus brigou pela bola e passou atrás para Calafiori, que encontrou o inglês na entrada área e viu ele bater colocado no canto, sem dar chance de defesa para o arqueiro rival.

