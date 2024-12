Mbappé perde pênalti, e Real Madrid é superado pelo Athletic Bilbao no Espanhol (Mbappé é consolado após perder pênalti)

O Real Madrid perdeu para o Athletic Bilbao nesta quarta-feira, por 2 a 1, no estádio San Mamés, em jogo antecipado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante francês Kylian Mbappé voltou a desperdiçar um pênalti pela equipe do técnico Carlo Ancelotti. Bellingham marcou para os visitantes, enquanto Berenguer e Guruzeta anotaram para os donos da casa.

Com a derrota, o Real viu o Barcelona abrir quatro pontos de vantagem na liderança da competição. O time de Madri é o segundo colocado na tabela, com 33 pontos e um jogo a menos em relação ao rival. Do outro lado, o Bilbao ocupa a quarta colocação, com 29.

O Real Madrid volta a campo neste sábado, contra o Girona, novamente pelo Campeonato Espanhol. O Bilbao encara o Villarreal, no domingo, também pelo torneio por pontos corridos.

O jogo

O Real Madrid teve um gol anulado aos 12 minutos, após Mbappé aproveitar rebote na grande área e mandar para o fundo da meta. Após revisão no VAR, o árbitro manteve a decisão de campo, e o tento foi invalidado. Foi analisado também um possível pênalti em cima de Rodrygo, derrubado na área antes do gol. Porém, o juíz entendeu que não houve infração no lance.

Após um primeiro tempo sem gols, o Bilbao abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo. Iñaki Williams recebeu na esquerda e fez cruzamento venenoso, à meia altura, em direção à área. Courtois, goleiro do Real Madrid, não conseguiu segurar a bola, que sobrou para Berenguer. Na pequena área, o atacante dos donos da casa mandou para o fundo das redes.

O Real Madrid respondeu aos 22. Em cobrança de falta, Rodrygo levantou na área e encontrou Rudiger, que cabeceou no travessão. O zagueiro dos visitantes foi acertado pelo goleiro Agirrezabala, e o árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, Mbappé bateu mal, viu o arqueiro defender e desperdiçou a oportunidade de deixar tudo igual. Ele já havia perdido uma penalidade na última quarta-feira, na derrota de 2 a 0 para o Liverpool, pela Liga dos Campeões.

Apesar disso, o time visitante seguiu em cima e, aos 33 minutos, finalmente empatou o jogo. Mbappé recebeu de Rodrygo na esquerda e arriscou de longa distância. Oportunista, Bellingham ficou com o rebote e bateu para deixar tudo igual em Bilbau.

Contudo, a alegria durou pouco, já que o Bilbao voltou à frente do placar dois minutos depois. Valverde perdeu a bola no campo de defesa, e os donos da casa recuperaram a posse. Cara a cara com Courtois, Guruzeta balançou as redes do Real Madrid e deu números finais à partida.

A notícia Mbappé perde pênalti, e Real Madrid é superado pelo Athletic Bilbao no Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press