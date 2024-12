Salah de saída do Liverpool? Atacante é alvo de clube da Champions League (Salah é um dos destaques do Liverpool)

O PSG está interessado na contratação de Salah. De acordo com informações do jornal ‘L’Equipe’, o clube francês mantém negociações avançadas com o atacante egípcio, que poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro e pode deixar o Liverpool de graça.

Segundo a publicação, uma fonte próxima a Salah revelou que as conversas com o PSG já acontecem há algum tempo. Além de seu desempenho em campo, o jogador também agrada aos proprietários do clube por seu grande apelo nos países árabes.

Porém, ao ser questionado pelo ‘L’Equipe’, o PSG negou qualquer negociação com Salah. O jornal, no entanto, lembrou que o clube adotou a mesma postura em casos anteriores, como nas contratações de Neymar e Messi, que acabaram sendo confirmadas posteriormente.

Por fim, Salah tem contrato com o Liverpool até junho de 2025, mas declarou recentemente que ainda não o procuraram para discutir uma renovação. Na atual temporada, o atacante vive uma ótima fase, com 13 gols e 11 assistências em 20 partidas.

