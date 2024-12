Liverpool domina Manchester City e dispara na liderança da Premier League (Liverpool foi superior ao Manchester City e venceu rival pelo Campeonato Inglês )

A 13ª rodada da Premier League chegou ao fim. Na tarde deste domingo (1º/12), o Liverpool bateu o Manchester City, por 2 a 0, em Anfield. Os atacantes Cody Gakpo e Salah fizeram os gols da vitória dos Reds.

Com o resultado, o Liverpool abriu nove pontos de vantagem no topo da tabela. Os Reds chegaram aos 34 pontos e alcançaram o sétimo triunfo consecutivo na temporada. Já o Manchester City caiu para a quinta colocação, com 23 pontos, e vive um jejum de sete jogos sem vencer.

Agora, os dois clubes voltam a campo já nesta semana, em jogos válidos pela 14ª rodada da Premier League. O Liverpool visita o Newcastle no St. James Park, enquanto o City recebe o Nottingham Forest no Etihad Stadium. Ambas as partidas ocorrem nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília).

O jogo entre Liverpool e Manchester City

Com quatro minutos, o Liverpool chegou pela primeira vez. Diaz enfiou bom passe em profundidade para Gakpo dentro da área. O holandês cortou a marcação e finalizou rasteiro, mas parou em defesa de Ortega. Após o lance, foi marcado o impedimento.

Dois minutos depois, o Liverpool criou mais uma boa oportunidade. Akanji saiu jogando errado e Gravenberch retomou para os Reds na intermediária. O meia invadiu a grande área e serviu Szoboszlai, que chegou batendo de primeira e mandou nas mãos do goleiro Ortega.

O Liverpool seguiu pressionando o City e assustou em dois lances seguidos. Primeiro, Szoboszlai chutou forte da entrada da área e Ortega defendeu. Depois, em cobrança de escanteio de Mac Allister para a segunda trave, Van Dijk subiu de cabeça e acertou a trave direita.

E foi aos 12 minutos que o Liverpool abriu o marcador em Anfield. Alexander Arnold fez grande lançamento para Salah do lado direito. O egípcio invadiu a grande área e conseguiu bonito cruzamento para Gakpo, que apareceu na segunda trave e só completou para o fundo do gol: 1 a 0.

Com 18 minutos no relógio, o Liverpool assustou o City novamente com Van Dijk, que cabeceou rente à trave direita após cobrança de escanteio.

Depois da pressão inicial do Liverpool, o jogo ficou mais equilibrado. Aos 38 minutos, o City finalizou pela primeira vez. Haaland fez o pivô e tocou para Rico Lewis. O jogador invadiu a grande área e chutou rasteiro, mas a bola foi pela linha de fundo.

Aos cinco minutos do segundo tempo, o Liverpool quase marcou o segundo gol. Robertson enfiou linda bola para Gakpo entre as linhas. O atacante dominou e finalizou, mas foi travado no último instante por Matheus Nunes. Com dez minutos, Akanji errou na saída e perdeu para Salah. O egípcio saiu cara a cara com Ortega, mas mandou por cima do gol.

Com 30 minutos, o Liverpool teve um pênalti marcado a seu favor após Ortega derrubar Luis Díaz dentro da área. Salah foi para a cobrança e bateu no canto direito, sem chances para o goleiro do City: 2 a 0.

Já no fim do jogo, o City ainda teve oportunidade de diminuir com De Bruyne. O belga retomou a posse após saída errada do Liverpool, mas ao ficar cara a cara com o Kelleher, viu o goleiro levar a melhor e defender a finalização.

