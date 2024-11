Técnico português quer que time europeu contrate Cristiano Ronaldo, diz jornal (Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita)

Atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, o treinador José Mourinho tem o desejo de contar com Cristiano Ronaldo em breve. De acordo com o “Diario As”, da Espanha, o comandante conversou português pessoalmente com o compatriota sobre os planos para o futuro, e o clube turco já teria iniciado conversas com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Além disso, os torcedores do Fenerbahçe já iniciaram uma campanha nas redes sociais para que o craque português aceite atuar em solo turco.

No momento, o diretor de futebol, Mário Blanco, iniciou o contato com Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, e começou as negociações com o Al-Nassr.

Contudo, o atacante tem um alto salário, cerca de 222 milhões de euros (R$ 1,3 bilhões na cotação atual) por ano, o que dificultaria a transação. O clube, porém, acredita que a boa relação com Mourinho possa convencê-lo a aceitar esse novo desafio.

Por fim, vale recordar que ambos já trabalharam juntos no Real Madrid. Isso aconteceu entre 2010 e 2013, e a relação gerou quatro títulos.

A notícia Técnico português quer que time europeu contrate Cristiano Ronaldo, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10