Miguelito marca, mas Bolívia cede empate ao Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas (Bolívia e Paraguai empataram por 2 a 2)

A Bolívia empatou em casa com o Paraguai nesta terça-feira, em 2 a 2, no estádio Municipal de El Alto, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Promessa do Santos, o jovem Miguelito anotou um dos gols da Bolívia, que também balançou as redes com Vaca. Almirón e Enciso marcaram para os paraguaios.

Com o resultado, a Bolívia subiu para a sétima colocação, com 13 pontos. O Paraguai ocupa a quinta colocação, com 17.

Ambas as seleções voltam a campo pelas Eliminatórias apenas em 2025. O próximo adversário da Bolívia será o Peru, enquanto o Paraguai terá pela frente o Chile.

A Bolívia saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo. Vaca recebeu bom lançamento pela esquerda, invadiu a grande área e bateu cruzado para marcar o primeiro gol das donas da casa.

O Paraguai deixou tudo igual aos 25 minutos da segunda etapa. Após boa troca de passes pela esquerda, Almirón recebeu na área, dominou e bateu no cantinho do gol da Bolívia.

Joia do Santos, o jovem Miguelito recolocou a seleção boliviana na frente do placar aos 35 minutos. O atacante bateu rasteiro no canto e anotou o segundo gol da Bolívia na partida.

Três minutos após o gol, o paraguaio Diego Gómez recebeu cartão vermelho. O jogador já havia sido substituído e não prejudicou o Paraguai dentro das quatro linhas.

O Paraguai deixou tudo igual mais uma vez onze minutos depois. do gol Aos 45, Enciso, que saiu do banco de reservas, recebeu na intermediária, driblou a marcação da Bolívia e arriscou de fora da área. A bola morreu na bochecha do gol boliviano, e o meia anotou um golaço para os visitantes, dando números finais à partida.

A notícia Miguelito marca, mas Bolívia cede empate ao Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press