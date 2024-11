Alemanha atropela Bósnia e garante liderança na Liga das Nações (Jogadores da Alemanha comemoraram a vitória sobre a Bósnia)

A Alemanha venceu a Bósnia por 7 a 0, neste sábado, no Europa Park Stadion, em Freiburg, pela quinta rodada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da Uefa. Assim, os alemães confirmaram a liderança da chave.

Os mandantes começaram a construir o resultado com apenas um minuto de jogo, com gol de Musiala. O segundo saiu aos 22, com Kleindienst. Já aos 36, foi a vez de Havertz deixar a sua marca.

Na volta do intervalo, a seleção alemã seguiu com ritmo forte. Com cinco minutos, Wirtz foi às redes. O atacante anotou mais um logo na sequência, aos 12. Aos 21, Sane também contribuiu para a goleada. E não parou por aí. Com o relógio marcando 34 minutos, Kleindienst marcou o seu segundo no jogo e, enfim, fechou a conta.

Com o resultado, portanto, a Alemanha garantiu a liderança do Grupo 3, com 13 pontos, cinco a mais que a Holanda, que está em segunda. A Hungria está em terceira, com cinco, e a Bósnia na lanterna, com um.

A Alemanha encerra a sua participação na fase de grupos da Liga das Nações na próxima terça-feira, às 16h45 (de Brasília), contra a Hungria, na Puskás Arena.

