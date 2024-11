Portugal's forward Cristiano Ronaldo (L) reacts during the UEFA Nations League, League A, Group 1 football match between Portugal and Poland at the Dragao stadium in Porto, on November 15, 2024. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Portugal atropela Polônia com golaço de voleio de Cristiano Ronaldo (Cristiano Ronaldo comemora gol de Portugal)

A Seleção Portuguesa venceu a Polônia por 5 a 1, pela quinta rodada do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações da Uefa, nesta sexta-feira (15/11), no Estádio do Dragão, em Portugal. Os gols da vitória portuguesa foram marcados por Rafael Leão, Cristiano Ronaldo (dois), Bruno Fernandes e Pedro Neto. Os poloneses descontaram com Marczuk.

Com o resultado, Portugal se classificou para as quartas de final da competição, com uma rodada de antecedência. A equipe também garantiu a primeira colocação do grupo, com 13 pontos. Já a Polônia está na penúltima posição do grupo, com quatro.

Os portugueses retornam aos gramados na próxima segunda-feira, contra a Croácia, pela sexta rodada da Liga das Nações. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio Poljud. Já a Seleção Polonesa encara a Escócia. A partida, no Estádio Narodowy, será realizada no mesmo dia e horário.

O jogo

Portugal abriu o placar aos 13 minutos da segunda etapa. Após contra ataque rápido, Nuno Mendes recebeu pela esquerda e cruzou para Rafael Leão, que mandou para o fundo das redes.

Aos 26, Cristiano Ronaldo ampliou, de pênalti. O atacante deslocou o goleiro e bateu no meio do gol. Bruno Fernandes deixou o seu aos 34. O meia mandou uma pancada de fora da área e anotou um golaço.

Já aos 37 minutos, Pedro Neto recebeu pela direita, avançou para dentro da área e chutou forte no ângulo, marcando mais um para Portugal.

No final da partida, aos 41 minutos, Vitinha cruzou para Cristiano Ronaldo na segunda trave. O camisa 7, então, emendou um lindo voleio e saiu para o abraço. A Polônia ainda descontou com Marczuk, aos 43.

A notícia Portugal atropela Polônia com golaço de voleio de Cristiano Ronaldo foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press