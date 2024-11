Espanha vence Dinamarca e garante liderança na Liga das Nações (Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Dinamarca)

Nesta sexta-feira (15/11), a Espanha venceu o Dinamarca por 2 a 0, no Estádio Parken, em Copenhage, pela 5ª rodada da Liga das Nações. Os gols espanhóis foram marcados por Oyarzabal e Ayoze Pérez.

Com a vitória, La Furia chegou aos 13 pontos, garantindo o primeiro lugar do Grupo 4 e a classificação para as quartas de final da competição. A Dinamarca, por sua vez, desperdiça a chance de encostar na liderança e fica na segunda colocação, com sete pontos.

Na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações, a Espanha enfrenta a já eliminada Suíça, em casa, na próxima segunda-feira, às 16h45 (de Brasília). Já os dinamarqueses decidem o segundo classificado do grupo contra o Sérvia, que tem cinco pontos, no mesmo dia e horário.

Os gols da partida

Aos 14 minutos do primeiro tempo, a Dinamarca saiu jogando errado e Merino ficou com a bola. O meio-campista encontrou Ayoze Pérez, que passou para Oyarzabal bater na saída de Schmeichel e abrir o placar.

O segundo gol saiu apenas na segunda etapa. Com 12 minutos, Dani Olmo achou passe entre os zagueiros para Ayoze Pérez, que carregou e chutou no canto para ampliar.

Aos 38, os dinamarqueses diminuíram. Fabián Ruiz recuou errado para David Raya. O goleiro teve que dividir com Isaksen, mas a bola morreu no fundo da rede.

A Dinamarca ainda pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu o empate.

