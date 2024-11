crédito: No Ataque Internacional

Chelsea faz 8 a 0 em time armênio e assume a ponta da Conference League (Chelsea venceu time da Armênia por 8 a 0)

Nesta quinta-feira, o Chelsea não tomou conhecimento da equipe armênia Noah e goleou por 8 a 0, em Stamford Bridge, pelo encerramento da terceira rodada da Conference League. Adarabioyo, Marc Guiu, Disasi, João Félix (2), Mudryk e Nkunku (2) anotaram os gols no atropelo do time inglês.

Com o resultado, o Chelsea conseguiu a terceira vitória consecutiva e manteve os 100% de aproveitamento. Os Blues assumiram a liderança da Conference League, chegando aos nove pontos. Do outro lado, o Noah aparece fora da zona de classificação aos playoffs, na 28ª posição, com apenas três pontos.

Agora, o Chelsea volta a campo já neste final de semana para um clássico do futebol inglês. Os Blues recebem o Arsenal neste domingo, às 13h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 11ª rodada da Premier League.

Principais lances do jogo

A primeira chegada com perigo foi do Noah, logo aos dois minutos. Em saída de contra-ataque, Gonçalo Gregório recebeu na entrada da área e chutou para o gol, obrigando o goleiro Jorgensen a trabalhar para evitar o gol da equipe armênia. Na sequência, o Chelsea respondeu. Nkunku tabelou com Tyrique George, que cruzou para dentro da pequena área. João Félix tentou completar para o fundo das redes, mas pegou mal demais na bola e perdeu o gol.

Mas aos 11 minutos, o Chelsea inaugurou o placar em Stamford Bridge. Enzo Fernández cobrou escanteio para dentro da área e Adarabioyo cabeceou para o gol, superando o goleiro Cancarevic. Um minuto depois, o Chelsea ampliou a vantagem no marcador para 2 a 0. Em saída errada da defesa do Noah, Marc Guiu interceptou o passe, invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro.

Com 17 minutos no relógio, os Blues marcaram o terceiro gol. Enzo Fernández bateu escanteio para o meio da área e Disasi apareceu sozinho, cabeceando para fazer mais um para os donos da casa.

Três minutos depois, o Chelsea transformou a vitória em goleada. Em nova saída errada do Noah, os Blues recuperaram e Enzo Fernández serviu João Félix dentro da área. O português só tocou por cima do goleiro Cancarevic e anotou o quarto gol.

E aos 39 minutos, os Blues chegaram ao quinto gol. Mudryk recebeu passe na entrada da área, dominou e finalizou colocado para o gol, acertando o ângulo direito do goleiro adversário e marcando um belo gol. Dois minutos depois, João Félix recebeu de Disasi, carregou para dentro da área e chutou. A bola desviou na zaga do Noah e acabou no fundo das redes.

O Chelsea voltou para o segundo tempo criando novas oportunidades, mas pecou nas finalizações. Foi aos 24 minutos que os Blues voltaram a marcar. João Félix serviu Nkunku, que invadiu a grande área e tentou a cavadinha contra o goleiro Cancarevic. O arqueiro levou a melhor no lance, mas no rebote, Nkunku recuperou e empuerrou para as redes.

Poucos minutos depois, o Chelsea teve um pênalti marcado a seu favor. Dewsbury-Hall foi derrubado dentro da área e, após revisão no VAR, o juiz assinalou a marca da cal. Nkunku foi para a cobrança de segurança e bateu forte no meio do gol, fechando a goleada dos Blues em 8 a 0.

A notícia Chelsea faz 8 a 0 em time armênio e assume a ponta da Conference League foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press