Raphinha marca, Barcelona vence o Espanyol e amplia vantagem no Campeonato Espanhol (Barcelona venceu Espanyol por 3 a 0)

O Barcelona encarou o Espanyol neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. No Estádio Lluís Companys, o time azul-grená venceu por 3 a 0, com gols de Dani Olmo (2) e Raphinha. Javi Puado descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Barcelona segue na liderança do Campeonato Espanhol, com 33 pontos, nove a mais que o Real Madrid, que teve o jogo contra o Valencia adiado. A equipe do técnico Hansi Flick tem 11 vitórias em 12 jogos. Por outro lado, o Espanyol fica na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com dez pontos.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando visita o Estrela Vermelha, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Já o Espanyol recebe o Valencia no sábado, às 14h30, pela 13ª rodada do Espanhol.

O jogo

O Barcelona abriu o placar aos 11 minutos. Lamine Yamal recebeu na ponta direita e deu um lindo passe para Dani Olmo, que apenas teve o trabalho de desviar para o fundo do gol. Aos 22 minutos, Marc Casadó lançou para o brasileiro Raphinha, que tocou por cobertura na saída do goleiro e ampliou a vantagem.

O Espanyol até balançou as redes, mas o VAR anulou o tento de Jofre Carreras. Ainda antes do intervalo, o Espanyol perdeu a bola no campo de defesa e Alejandro Balde rolou para Dani Olmo. O espanhol recebeu na entrada da área e bateu no cantinho para marcar mais um, aos 30 minutos.

Já no segundo tempo, o Espanyol teve mais um gol anulado. Álvaro Tejeto marcou, mas o VAR viu que a bola tinha saído de campo antes da finalização, aos 12 minutos. A equipe conseguiu descontar somente aos 17. Carlos Romero avançou pela ponta esquerda e cruzou para Javi Puedo, que completou para o fundo do gol.

A notícia Raphinha marca, Barcelona vence o Espanyol e amplia vantagem no Campeonato Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press