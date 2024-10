Veja a lista atualizada com todos os vencedores da Bola de Ouro na história (Troféu da Bola de Ouro)

O volante espanhol Rodri, do Manchester City, superou o atacante brasileiro Vini Jr., do Real Madrid e Seleção Brasileira, e foi o vencedor do prêmio da Bola de Ouro, da Revista France Football, nesta segunda-feira (28/10). Veja a seguir a lista atualizada de ganhadores do prêmio.

Com a conquista, o Rodri se tornou o segundo jogador espanhol a conquistar o troféu. O primeiro, e até então único, vencedor da premiação nascido no país era Luis Suárez, que foi o ganhador da edição de 1960, quatro anos após a criação da eleição.

Vini Jr. poderia se juntar a Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) e Kaká (2007) na lista de brasileiros que conquistaram a Bola de Ouro. Porém, a derrota do atacante do Real Madrid mantém um “jejum” de 17 anos sem jogadores do pais na primeira posição da eleição.

O meio-campista inglês Jude Bellingham, do Real Madrid e Seleção Inglesa, ficou na terceira colocação.

Temporada 2023/2024

Rodri

Na temporada, Rodri disputou 63 partidas, com 12 gols e 13 assistências. Ele representou a Espanha e no torneio, disputado na Alemanha, a seleção do futebolista superou a Inglaterra na final por 2 a 1 em julho.

Na temporada, o volante foi campeão de Premier League, Uefa Supercup, Mundial de Clubes e Euro (eleito melhor jogador).

Vini Jr.

Vini Jr. disputou 39 partidas pelo Real Madrid. Ele balançou as redes em 24 oportunidades e deu nove passes para gol. Na Copa América 2024, nos EUA, o brasileiro disputou três jogos, com dois gols marcados. A Seleção foi eliminada, em julho, nas quartas de final, nos pênaltis, pelo Uruguai, e o atacante, suspenso, não esteve em campo.

Em 2023/2024, o camisa 7 do Real Madrid foi campeão espanhol, além da Champions League (eleito melhor jogador) e da Supertaça da Espanha.

Ao todo, foram 49 jogos do brasileiro na temporada, com 26 gols marcados e 11 assistências distribuídas.

Jude Bellingham

O meio-campista Jude Bellinham participou de 42 jogos pelo Real Madrid. O jogador marcou 23 tentos e distribuiu 13 passes para gol. Na Eurocopa, ele disputou sete partidas, com dois gols e uma assistência.

O camisa 5 do time merengue foi campeão espanhol (eleito melhor jogador), além da Champions League e da Supertaça da Espanha.

Abaixo, relembre todos os vencedores da Bola de Ouro

1956 – Stanley Matthews (Inglaterra)

1957 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1958 – Raymond Kopa (França)

1959 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1960 – Luis Suárez (Espanha)

1961 – Omar Sivori (Argentina)

1962 – Josef Masopust (Tchéquia)

1963 – Lev Yashin (Rússia)

1964 – Denis Law (Escócia)

1965 – Eusébio (Portugal)

1966 – Bobby Charlton (Inglaterra)

1967 – Flórián Albert (Hungria)

1968 – George Best (Inglaterra)

1969 – Gianni Rivera (Itália)

1970 – Gerd Müller (Alemanha)

1971 – Johan Cruijff (Holanda)

1972 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1973 – Johan Cruijff (Holanda)

1974 – Johan Cruijff (Holanda)

1975 – Oleg Blokhin (Ucrânia)

1976 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1977 – Allan Simonsen (Dinamarca)

1978 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1979 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1980 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1981 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1982 – Paolo Rossi (Itália)

1983 – Michel Platini (França)

1984 – Michel Platini (França)

1985 – Michel Platini (França)

1986 – Igor Belanov (Ucrânia)

1987 – Ruud Gullit (Holanda)

1988 – Marco Van Basten (Holanda)

1989 – Marco Van Basten (Holanda)

1990 – Lothar Matthäus (Alemanha)

1991 – Jean-Pierre Papin (França)

1992 – Marco Van Basten (Holanda)

1993 – Roberto Baggio (Itália)

1994 – Hristo Stoichkov (Bulgária)

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Mathias Sammer (Alemanha)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Luís Figo (Portugal)

2001 – Michael Owen (Inglaterra)

2002 – Ronaldo (Brasil)

Ronaldo (Brasil) 2003 – Pavel Nedved (Tchéquia)

2004 – Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Não teve premiação

2021 – Lionel Messi (Argentina)

2022 – Karin Benzema (França)

2023 – Lionel Messi (Argentina)

2024 – Rodri (Espanha)

