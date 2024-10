Aguero vê Vini Jr. como ‘top 3 do mundo’ e exalta espanhol: ‘Tem mais talento’ (Vini Jr. atacante do Real Madrid)

Às vésperas do ‘El Clásico’ deste fim de semana, Sergio Aguero opinou sobre duas estrelas de Real Madrid e Barcelona: Vini Jr. e Lamine Yamal. Para o ex-jogador argentino, o atacante do time catalão tem mais talento que o atleta brasileiro.

“No estilo de jogo, falando em talento, Lamine tem muito mais coisas que Vinicius, embora tenha mais experiência e seja mais um jogador com os títulos conquistados pelo Real Madrid. Vinicius é um dos ‘top 3’ do mundo, mas, pela idade e talento, prefiro mais o Lamine”, iniciou Aguero, em entrevista ao Mundo Deportivo.

“Se dependesse de mim, teria um de cada lado do meu time e faria o adversário rezar. É como quando Messi e Neymar estavam juntos. Vinicius agora tem Mbappé em Madrid, mas é mais um ‘9’ e não tem o talento de Vinicius”, opinou o ex-Barcelona.

Sergio Aguero não poupou elogios ao talento do barcelonista de 17 anos. Para ele, mesmo sendo tão jovem, Lamine faz parecer ter 26 ou 28 anos, e ainda completou dizendo que todos deveriam gostar do atacante.

“Todos nós que gostamos de futebol temos que gostar dele porque muito poucas dessas características estão surgindo. Obviamente ele está muito melhor no Barça. Temos que ver como ele continua daqui a alguns anos porque tudo depende da cabeça de cada jogador e até onde ele pode chegar, mas está mostrando que é um talento que poucos têm. Cada vez menos”, comentou.

Vini Jr. x Yamal em ‘El Clasico’

Os dois grandes nomes do futebol na atualidade vão se encontrar no clássico espanhol que acontece no próximo sábado (26), às 16h (de Brasília). Pela 11ª rodada de La Liga, a partida será no Santiago Bernabéu. Aguero também opinou sobre o duelo.

“Será uma bela partida. Não aposto, mas o Barça é muito bom. O campo sempre influencia e será complicado, mas eles têm mais chances de vencer que o Real Madrid, embora o Real não precise de nem 20% de posse de bola e gols. Por que é assim? Não se sabe, mas historicamente nos últimos dez minutos eles têm coisas que os demais não têm. Sofri isso no Atlético. Se você ganha tantas vezes ao longo de um tempo, não é sorte, mas algo que os demais não têm”, concluiu.





