Quem são os cinco brasileiros candidatos na cerimônia da Bola de Ouro 2024? (Premiação da Bola de Ouro 2024 será em 28 de outubro)

A cerimônia da Bola de Ouro 2024 será em 28 de outubro (segunda-feira), em Paris, capital da França. Ao todo, cinco brasileiros – três homens e duas mulheres – estão entre os candidatos na premiação.

No masculino, o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, é o único candidato nascido no Brasil a concorrer ao principal prêmio da noite, a Bola de Ouro.

O também atacante Savinho, do Manchester City e formado no Atlético, representa o país na disputa pelo Troféu Kopa. A premiação vai escolher o melhor jogador sub-21 da temporada – o jovem brasileiro tem 20 anos.

Arthur Elias, da Seleção Brasileira, está entre os indicados ao troféu de Técnico do Ano no feminino.

Entre as mulheres, duas brasileiras disputam a Bola de Ouro: a zagueira Tarciane, do Houston Dash, e a atacante Gabi Portilho, do Corinthians.

Indicados a prêmios no Bola de Ouro 2024

Jogadores indicados à Bola de Ouro 2024

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suíça)

Artem Dovbyk (Girona/Ucânia)

Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Vitinha (PSG/Portugal)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

William Saliba (Arsenal/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

Jogadores indicados ao Troféu Kopa:

Alejandro Garnacho (Manchester United/Argentina)

Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)

Karim Konaté (RB Salzburg/Costa do Marfim)

Arda Güler (Real Madrid/Turquia)

Kobbie Mainoo (Manchester United/Inglaterra)

João Neves (PSG/Portugal)

Mathys Tel (Bayern de Munique/França)

Savinho (Manchester City/Brasil)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Warren Zaïre-Emery (PSG/França)

Jogadoras indicadas à Bola de Ouro Feminina:

Ada Hegerberg, NOR (Lyon)

Alexia Putellas, ESP (Barcelona)

Alyssa Naeher, EUA (Chicago Red Stars)

Aitana Bonmatí, ESP (Barcelona)

Barbra Banda, ZAM (Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen, NOR (Barcelona)

Gabi Portilho, BRA (Corinthians)

Giulia Gwinn, ALE (Bayern de Munique)

Ewa Pajor, POL (Barcelona)

Glodis Viggosdottir, ISL (Bayern de Munique)

Grace Geyoro, FRA (PSG)

Khadija Shaw, JAM (Manchester City)

Lauren Hamp, ING (Manchester City)

Lauren James, ING (Chelsea)

Lea Schüller, ALE (Bayern de Munique)

Lindsey Horan, EUA (Lyon)

Lucy Bronze, ING (Chelsea)

Mallory Swanson, EUA (Chicago Red Stars)

Manuela Giugliano, ITA (Roma)

Marie-Antoinette Katoto, FRA (PSG)

Mariona Caldentey, ESP (Barcelona)

Mayra Ramírez, COL (Chelsea)

Patri Guijarro, ESP (Barcelona)

Salma Paralluelo, ESP (Barcelona)

Sophia Smith, EUA (Portland Thorns)

Sjoeke Nüsken, ALE (Chelsea)

Tabitha Chawinga, ZAM (Lyon)

Tarciane, BRA (Houston Dash)

Trinity Rodman, EUA (Washington Spirit)

Yui Hasegawa, JAP (Manchester City)

Goleiros indicados ao Troféu Yashin:

Diogo Costa (Porto/Portugal)

Gianluigi Donnarumma (PSG/Itália)

Andriy Lunin (Real Madrid/Ucrânia)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)

Giorgi Mamardashvili (Valencia/Geórgia)

Mike Maignan (Milan/França)

Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

Yann Sommer (Inter de Milão/Suíça)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns/África do Sul)

Indicados a Técnico do Ano (masculino)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Luis de la Fuente (Espanha)

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentina)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Indicados a Técnico do Ano (feminino)

Arthur Elias, BRA (seleção do Brasil)

Emma Hayes, ING (seleção dos EUA)

Filipa Patão, POR (Benfica)

Jonatan Giráldez, ESP (Barcelona)

Sarina Wiegman, HOL (Inglaterra)

Sonia Bompastor, FRA (Chelsea)

Clube do Ano (masculino)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Girona (Espanha)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

