Messi participa de cinco gols, e Argentina goleia Bolívia pelas Eliminatórias (Messi marcou três gols e deu duas assistências)

Na noite desta terça-feira, aconteceu a décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com um hat-trick de Lionel Messi, que também deu duas assistências, a Argentina goleou a Bolívia por 6 a 0 no Estádio Monumental de Nuñez. Os demais gols da partida foram marcados por Lautaro Martínez, Julian Álvarez e Thiago Almada – este último do Botafogo.

Com o resultado, a Argentina se manteve no topo das Eliminatórias. A equipe comandada por Lionel Scaloni chegou aos 22 pontos e tem três de vantagem sobre a Colômbia, atual segunda colocada. Do outro lado, a Bolívia caiu para a sétima posição, com 12 pontos, e, por enquanto, está indo para a repescagem.

Agora, as seleções retornam a campo pela 11ª rodada das Eliminatórias, mas apenas na próxima data Fifa. No dia 14 de novembro, a Argentina enfrenta o Paraguai, no Defensores del Chaco, às 20h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas as 21h, a Bolívia visita o Equador no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

O jogo

A primeira oportunidade mais clara da partida veio aos 13 minutos de jogo. Robson Matheus recebeu cruzamento e subiu mais alto que a zaga argentina, mas não pegou em cheio e a bola ficou tranquilamente para o goleiro Rulli.

E aos 16 minutos, a Argentina construiu sua primeira finalização a gol. Messi serviu Julian Álvarez do lado esquerdo. O centroavante invadiu a grande área, cortou para o meio e finalizou para o gol, porém chutou fraco e o goleiro Viscarra caiu para fazer a defesa sem problemas.

E foi aos 18 minutos que a Argentina inaugurou o marcador no Monumental de Nuñez. Lautaro Martínez pressionou a saída de bola da Bolívia e viu o zagueiro Marcelo Suárez escorregar. A bola bateu no argentino e sobrou com Lionel Messi. O camisa 10, sozinho, invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Com 34 minutos no relógio, Messi quase marcou seu segundo gol no confronto. O craque cobrou falta do lado direito da entrada da grande área e bateu bem, mas o goleiro Viscarra foi buscar e fez grande defesa.

E foi aos 42 minutos que a Argentina ampliou sua vantagem no placar. Messi foi lançado em velocidade após passe de Álvarez e saiu cara a cara com o goleiro Viscarra. O argentino, porém, não foi egoísta e rolou para Lautaro Martínez, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, ainda saiu o terceiro gol argentino. Messi cobrou falta rápida e fez lançamento para Julian Álvarez, pegando a defesa da Bolívia de surpresa. O atacante dominou e finalizou para balançar as redes para a Argentina, fazendo 3 a 0.

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, a Argentina até transformou a vitória em goleada. Enzo Fernández alçou bola para dentro da grande área e Otamendi chegou cabeceando para o gol. Contudo, o gol foi anulado por um impedimento de Tagliafico, que participou da jogada após o cabeceio de Otamendi e estava à frente do último marcador.

Já aos 24 minutos, a Argentina de fato chegou ao quarto gol. Enzo Fernández fez grande lançamento para Molina do lado direito, que cruzou de primeira para o meio da área. Thiago Almada, do Botafogo, também chegou finalizando de primeira e marcou mais um gol para os argentinos: 4 a 0.

Já próximo ao fim do jogo, Messi ainda guardou seu segundo gol da partida. O craque argentino recebeu no meio e arrancou em velocidade. Ele driblou a marcação ao entrar dentro da área e finalizou com o pé direito, superando o goleiro Viscarra para fazer o quinto gol da Argentina.

Poucos minutos depois, Lionel Messi conseguiu o tão desejado hat-trick. O camisa 10 arrancou pelo meio e tabelou com Enzo Fernández. O atacante, na entrada da grande área, bateu para o gol e guardou seu terceiro gol da noite, fechando a goleada da Argentina em 6 a 0.

