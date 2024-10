crédito: No Ataque Internacional

Pep Guardiola pode assumir seleção após fim de contrato com o City, diz jornal

O treinador Pep Guardiola, de 53 anos, pode assumir a Seleção da Inglaterra após o fim do contrato que tem com o Manchester City, equipe do país.

Segundo o jornal britânico The Times, a Football Association (FA), entidade responsável pelo futebol na nação europeia, está em negociações com o técnico espanhol para assumir a equipe nacional do país.

“Deixar o City? Não é verdade, ainda não me decidi. E não é verdade que eu vou ser o próximo técnico da Inglaterra. Se eu tivesse decido eu teria dito. Nem eu sei, tudo pode acontecer”, afirmou em entrevista ao programa Che tempo Che Fa.

O contrato de Guardiola com o Manchester City é válido até junho de 2025. O treinador chegou ao clube em 2016 após deixar o Bayern de Munique (2013 à 2016). Anteriormente, ele comandou o Barcelona (2008 à 2012).

Técnico da Inglaterra

O ex-jogador inglês Lee Carsley, de 50 anos, é o atual comandante interino da equipe da Inglaterra. Ele era técnico da equipe sub-21 e foi promovido após a saída de Gareth Southgate do cargo em julho deste ano.

Carsley tem quatro jogos à frente da equipe, todos pela Uefa Nations League , com três vitórias e uma derrota.

