Esportes

Polônia x Portugal: onde assistir, horário e escalações pela Nations League

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10/9), no Estádio Nacional de Warsaw, pela terceira rodada do Grupo A da Liga A do torneio

A notícia Polônia x Portugal: onde assistir, horário e escalações pela Nations League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.