Aos 18 anos, Endrick completa 100 jogos oficiais como profissional

O atacante Endrick, ex-Palmeiras e atualmente no Real Madrid, chegou a 100 jogos oficiais como atleta profissional. A marca foi atingida na última terça-feira, na vitória do Real Madrid sobre o Alavés, por 3 a 2, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Endrick estreou profissionalmente aos 16 anos, em 6 de outubro de 2022, quando entrou em campo pelo Palmeiras na vitória por 4 a 0 sobre o Coritiba, no Allianz Parque, pelo Brasileiro. Na ocasião, ele se tornou o atleta mais jovem a atuar pelo clube em toda a história.

Dos 100 jogos oficiais realizados até o momento, 57 foram como titular, sendo dois deles pela Seleção Brasileira. Foram 82 partidas pelo Verdão, 11 pela Seleção e sete pelo Real Madrid.

No Real Madrid, apesar do curto período desde que chegou ao clube e 47 minutos jogados no total, Endrick acumula recordes importantes, como o de atleta mais jovem da história do time espanhol a fazer gol em uma Champions League. O garoto conquistou esse feito logo em sua estreia na competição, na vitória por 3 a 1 sobre o Stuttgart.

Endrick no Palmeiras

No Brasil, Endrick foi protagonista na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, marcando seis gols nas últimas oito rodadas, entre eles os dois da virada contra o então líder Botafogo, por 4 a 3, no Rio de Janeiro. O jogo fez parte da arrancada palmeirense em busca do título.

O atacante também fez gols nas decisões do Campeonato Paulista de 2023 e sofreu uma penalidade na final em 2024, contra o Santos, que resultou em dois títulos. Em um ano e meio, Endrick acumulou cinco taças; as outras duas foram o Brasileiro de 2022 e a Supercopa de 2023.

Pela Seleção Brasileira, o atacante já gravou seu nome ao fazer seus primeiros gols na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, e no empate por 3 a 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu. Depois, ainda marcou mais um no amistoso contra o México.

Os feitos de Endrick

Pelo Palmeiras

Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro entre atletas com menos de 18 anos: 14 gols

2º maior artilheiro com menos de 18 anos em uma única edição de Brasileiro: 11 gols em 2023

Jogador mais jovem a entrar em campo pelo Palmeiras na história: 16 anos, 2 meses e 15 dias

Jogador mais jovem a fazer gol na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro: 16 anos, 3 meses e 4 dias

Jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras na história: 16 anos, 3 meses e 4 dias

Jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras em Libertadores: 16 anos, 10 meses e 16 dias

4° jogador mais jovem a fazer gol na história da Libertadores: 16 anos, 10 meses e 16 dias

Primeiro jogador da história a conquistar ao menos um título de campeonato pelo Palmeiras em todas as categorias (sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional).

Pelo Real Madrid

Jogador mais jovem a marcar com a camisa do clube na Champions League: 18 anos, 1 mês e 27 dias

Estrangeiro mais jovem a marcar com a camisa do Real Madrid no Campeonato Espanhol: 18 anos e 35 dias

3° sul-americano mais jovem a marcar na história do Campeonato Espanhol: 18 anos e 35 dias

Pela Seleção Brasileira

4º jogador mais jovem a entrar em campo pela Seleção Brasileira na história: 17 anos, 3 meses e 26 dias

5º jogador mais jovem a fazer gol pela Seleção Brasileira na história: 17 anos, 8 meses e 2 dias

2° jogador mais jovem a disputar uma Copa América pela Seleção: 17 anos, 11 meses e 4 dias

