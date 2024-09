Esportes

Esposa de Cristiano Ronaldo revela “alívio” após saída do astro de clube europeu

Georgina Rodríguez, parceira do jogador, contou que ficou feliz com a mudança da família para Arábia Saudita no fim de 2022

A notícia Esposa de Cristiano Ronaldo revela “alívio” após saída do astro de clube europeu foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.