crédito: No Ataque Internacional

Olympique de Marselha supera Lyon e cola no líder PSG

Neste domingo, em confronto pela quinta rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha visitou o Lyon no Groupama Stadium, venceu por 3 a 2 e colou no PSG, atual líder da competição. Ulisses Garcia, Lirola e Rowe balançaram as redes para a equipe visitante, enquanto Cáleta-Car e Cherki descontaram para os mandantes.

Com o triunfo, o Olympique de Marselha chegou aos 13 pontos, na segunda colocação, e empatou com o líder Paris Saint-Germain, atrás apenas por critérios de desempate. Já o Lyon permaneceu com quatro somados, na 14ª posição.

O Olympique de Marselha volta aos gramados no próximo domingo, quando visita o Strasbourg, às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Francês. Na quinta-feira, o Lyon recebe o Olympiacos, no Groupama Stadium, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa.

O jogo

O Olympique de Marselha teve um jogador expulso logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque do Lyon pela ponta esquerda, o zagueiro Balerdi derrubou Lacazette, recebeu seu segundo cartão amarelo e deixou a partida mais cedo.

Aos oito minutos da etapa complementar, o Lyon inaugurou o placar. Após cruzamento de Clinton Mata pela direita, Cáleta-Car se livrou do marcador na pequena área e cabeceou forte, no contrapé do goleiro Rulli, para marcar.

O Marselha chegou ao empate aos 24 minutos do segundo tempo. Lirola recebeu lançamento em profundidade, foi mais rápido que o defensor e, cara a cara com o goleiro brasileiro Lucas Perri, finalizou de cobertura.

Aos 37 minutos da segunda etapa, o Olympique virou o resultado. Após cruzamento de Lirola pela direita, Ulisses Garcia arrematou de primeira e encobriu Lucas Perri.

O Lyon chegou ao empate aos 48 minutos do segundo tempo. Cherki recebeu passe de Clinton Mata na pequena área, chutou rasteiro de primeira e deixou tudo igual.

Aos 50 minutos da etapa complementar, o Olympique voltou a ficar com a vantagem. Após falha da defesa adversária, Rowe dominou na entrada da área, cortou para a perna direita e acertou chute no ângulo esquerdo para garantir os três pontos.

