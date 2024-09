Manchester City empata com Arsenal no fim e segue na liderança da Premier League

O Manchester City recebeu o Arsenal, neste domingo, pela quinta rodada da Premier League. No Etihad Stadium, as duas equipes empataram por 2 a 2. Haaland e John Stones marcaram para o time da casa, enquanto Ricardo Calafiori e Gabriel Magalhães anotaram os gols dos visitantes.

Com o resultado, o Manchester City segue na liderança do Campeonato Inglês, com 13 pontos conquistados. A equipe de Pep Guardiola está invicta na competição, com quatro vitórias e um empate. Por outro lado, o Arsenal vai a 11 pontos, mas cai para a 4ª posição.

O Manchester City volta a campo nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), quando recebe o Watford, no Etihad Stadium. O Arsenal encara o Bolton Wanderes nesta quarta-feira, também às 15h45, no Emirates Stadium. As duas partidas são válidas pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

O jogo

O time da casa abriu o placar logo aos oito minutos de jogo. O brasileiro Savinho recebeu na ponta direita, limpou a marcação e fez belo lançamento para Haaland, que marcou o 100º gol com a camisa do Manchester City.

Aos 21 minutos, depois de boa jogada de Gabriel Martinelli, Ricardo Calafiori recebeu na entrada da área e anotou um golaço, para deixar tudo igual no placar. A virada do Arsenal veio após cobrança de escanteio, Saka colocou a bola na cabeça de Gabriel Magalhães, que completou para o fundo do gol, aos 45 minutos.

Ainda antes do intervalo, Leandro Trossard recebeu o segundo cartão amarelo, depois de cometer uma falta em Bernardo Silva, e deixou o Arsenal com um homem a menos.

Em vantagem numérica durante toda segunda etapa, o Manchester City pressionou e conseguiu o empate no último lance do jogo. Mateo Kovacic finalizou da entrada da área e David Raya fez a defesa. A bola sobrou nos pés de John Stones, que deixou tudo igual, aos 52 minutos.

