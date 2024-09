Holanda x Alemanha: onde assistir, horário e escalações pela Nations League (Duelo será em Amsterdã )

Holanda e Alemanha se enfrentam nesta terça-feira (10/9), às 15h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amesterdã, pela segunda rodada do Grupo A3 na Uefa Nations League. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

A Holanda ocupa a segunda posição no grupo, com três pontos. Na estreia da competição neste ano, os holandeses superaram a Bósnia e Herzegovina, por 5 a 2. Já a Alemanha está na primeira colocação do grupo, também com três pontos, mas com saldo de gols superior. Na primeira rodada, a equipe venceu a Hungria por 5 a 0.

Holanda x Alemanha: onde assistir

A partida entre Holanda e Alemanha será transmitida na televisão fechada pelo SportTV 2 e no streaming pelo Globoplay.

Holanda x Alemanha: prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk e Ake; Schouten, Gravenberch e Reijnders; Simons, Gakpo e Zirkzee. Técnico: Ronald Koeman.

Alemanha: Ter Stegen; Kimmich, Schlotterbeck, Tah e Mittelstadt; Andrich, Pavlovic e Musiala; Havertz, Wirtz e Fullkrug. Técnico: Julian Nagelsmann.

Holanda x Alemanha: arbitragem

Árbitro: Davide Massa (Itália)

A notícia Holanda x Alemanha: onde assistir, horário e escalações pela Nations League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.