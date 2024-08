Cristiano fala sobre meta de 1000 gols e aponta peculiaridade em possível recorde (Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita)

O atacante português Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, afirmou nesta quarta-feira em entrevista ao Rio Ferdinand, seu ex-companheiro de Manchester United, no Youtube, que irá chegar aos mil gols na carreira. Além disso, garantiu ser o maior goleador da história do futebol e ter “provas” sobre seus tentos.



“Sou o maior goleador da história do futebol. Mas vou subir o sarrafo. Em breve, vou marcar 900 gols, mas quero chegar aos 1000. Com uma grande diferença, todos os meus gols, que marquei, são filmados, tenho provas! Respeito a todos, mas tenho provas”, disse.

No momento, aos 39 anos, CR7 está há um gol de chegar à marca de 900. Dos 899 tentos marcados, 450 foram feitos quando atuava no Real Madrid, 130 pela seleção portuguesa, 145 no Manchester United, 101 na Juventus, 68 no Al-Nassr e cinco no Sporting.

Cristiano ainda falou sobre as criticas que recebeu na Eurocopa deste ano, na qual ele não marcou nenhum gol, e garantiu que se sente bem para atuar por mais alguns anos.

“Uma das coisas que aprendi foi aproveitar o momento. Não se sabe o que vai acontecer amanhã. Sinto que ainda estou bem. Ainda driblo, chuto, pulo. No dia em que começar a sentir que não produzo nada, arrumo minhas coisas e vou embora. Mas ainda estamos longe disso. Não quero ser convencido, mas marquei 60 gols este ano. Agora me diz: ‘não marcou na Euro’ e eu respondo ‘já marquei 130 pela seleção’”, afirmou o camisa 7.

Perto de atingir a marca de 900 gols, a expectativa é que Ronaldo entre em campo no dia 5 de setembro, quando Portugal enfrenta a Croácia, no Estádio da Luz, pela Liga das Nações. O técnico Roberto Martínez ainda não divulgou os convocados, mas espera-se que Cristiano esteja na lista.

