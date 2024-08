Real sai na frente com gol brasileiro, mas cede empate ao Mallorca pelo Espanhol (Real Madrid empatou com o Mallorca, por 1 a 1)

O Real Madrid empatou com o Mallorca por 1 a 1 jogando no Mallorca Son Moix neste domingo, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Rodrygo, para os visitantes, e Muriqi, pelos donos da casa, foram os autores dos gols do jogo.



As duas equipes voltam a atuar por La Liga no próximo fim de semana. Los Bermellones enfrentarão o Osasuna no sábado (24), jogando fora de casa, às 12h (de Brasília). Já os merengues recebem o Real Valladolid no dia seguinte, domingo, no mesmo horário.

COMO FOI O JOGO

Mallorca começou com atitude no início do duelo, mas o Real logo tomou as rédeas. Não demorou muito para que a equipe visitante começasse a manter maior posse de bola. Merengues passaram a criar as maiores chances de abrir o placar e, logo, marcar o primeiro gol do jogo com Rodrygo, aos 13 minutos.



Primeiro tempo foi dos visitantes, mas os donos da casa não deixaram barato. Apesar do Real Madrid ter sido, de fato, superior na primeira metade, o Mallorca marcou forte e correu atrás do empate, ainda que inferior tecnicamente aos adversários.



Últimos 45 minutos começam com Bermellones superior. Quem desenvolveu melhor no início da etapa final foram os donos da casa, que mantiveram mais posse de bola e oportunidades de aumentar o placar.



Mallorca cresceu, não virou mas também não deixou o Real vencer. A equipe mandante conseguiu se desenvolver melhor que o Real Madrid durante boa parte da segunda etapa. Apesar de não ter conseguido vencer o confronto, fez forte marcação sobre os merengues, para assegurar o duelo em 1 a 1.

GOLS E DESTAQUES

O primeiro chute partiu do Mallorca. Após rebatida da defesa do Real Madrid, Dani Rodríguez dominou de costas, conseguiu virar e chutar pela lateral do gol.



Pouco tempo depois, uma bela defesa de Courtois. Um chute forte do camisa 10 dos donos da casa, Darder, fez o goleiro de Madrid trabalhar no início do confronto.



Golaço do Real Madrid com jogada do quarteto mágico. Bellingham criou ótima troca de passes com Mbappé, que acabou perdendo a bola para a marcação. A jogada sobrou com Vini, que tocou de calcanhar para Rodrygo se livrar do marcador e bater colocado no canto direito de Greif.



Quase o segundo, com belo passe de Vini para a finalização de Mbappé. O camisa 7 do Real fez jogada pela ala esquerda e tocou próximo a pequena área para o 9, que chutou na rede pelo lado de fora.



Courtois quase entregou o empate para os donos da casa, mas consertou o próprio erro. Asano chutou cruzado sem muita força, mas o goleiro do Real não conseguiu agarrar. Muriqi tentou a sobra mas o belga defendeu.



No início do segundo tempo, Muriqi empatou para o Mallorca. Em escanteio cobrado por Dani Rodríguez, o atacante subiu de cabeça e fuzilou o gol de Courtois, que não conseguiu reagir para realizar a defesa.



Mbappé quase anotou pelo Real. O francês recebeu bom passe de Bellingham dentro da grande área, driblou o marcador e bateu forte no canto, para a defesa de Greif.



Novamente, dupla Bellingham x Mbappé tentaram o segundo, mas sem sucesso. O inglês conseguiu passe em profundidade para o camisa 9, que bateu rasteiro para o goleiro afastar. Na sobra, Rodrygo quase marca, mas Mojica chega primeiro e chuta para longe.



Modric finaliza de fora da área, e o goleiro espalma. O meia croata acertou bom chute após inversão de jogo de Vini Júnior, mas Greif defendeu de “manchete”.



Antonio Sánchez perde ótima chance de virar o jogo. Defesa do Real bobeou, a bola sobrou completamente sem marcação para o atacante, que chutou por cima do gol.



Nos momentos finais do duelo, Mendy recebeu cartão vermelho direto por entrada dura em Muriqi. O atacante do Mallorca recebeu a bola e sairia em contra-ataque pela equipe da casa, mas o lateral do Real Madrid deu forte carrinho na parte de cima da perna do camisa 7 e parou a jogada.

