Colo-Colo faz o dever de casa e vence Junior Barranquilla pelas oitavas da Libertadores

O Colo-Colo abriu vantagem sobre o Junior Barranquilla nas oitavas de final da Copa Libertadores. As equipes se enfrentaram pelo primeiro jogo do mata-mata nesta quinta-feira (13/8), no Monumental de Colo-Colo, e os chilenos venceram por 1 a 0, com gol marcado pelo meio-campista Vicent Pizarro.

Agora, o Cacique joga pelo empate no jogo de volta, que ocorre daqui sete dias (em 20 de agosto), no Estádio Roberto Melendez Metropolitan Stadium, em Barranquilla, na Colômbia. A bola vai rolar a partir das 21h30.

90+4': ¡???????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????? ???????? ????????????????!



Con anotación de Vicente Pizarro, derrotamos a Junior de Barranquilla en el Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores





Colo-Colo 1?-0? Junior#VamosColoColo#vamosportodo pic.twitter.com/XPwOS0wC0I — Colo-Colo (@ColoColo) August 14, 2024

O jogo

Nitidamente, os chilenos tinham mais posse de bola e intenção de ter o domínio das ações ofensivas do jogo. Porém, essa quantidade não se refletia em volume de oportunidades, já que a meta do goleiro Santiago Mele, do Junior Barranquilla, pouco foi ameaçada no primeiro tempo.

Por outro lado, além de não sofrer na retaguarda, o Junior teve duas oportunidades pontuais de inaugurar a conta em Santiago. Na primeira, José Enamorado recebeu excelente passe em velocidade e parou em grande defesa de Brayan Cortés. Na segunda, Carlos Bacca chegou a driblar o goleiro, mas, sem ângulo, mandou na trave esquerda.

Na volta do intervalo, o Cacique teve a chance balançar as redes com Carlos Palacios. Em plenas condições de finalizar, o camisa 7 bateu de chapa, na entrada da grande área, e viu Santiago Mele fazer grande intervenção.

O cenário da primeira etapa voltou a se repetir. Os donos da casa precisaram trabalhar a paciência até que Palacios, aos 31 minutos, acertou um lindo passe em profundidade para Vicent Pizarro. O meio-campista ajeitou pra perna esquerda e soltou a bomba, cruzada, sem chance de defesa para Mele.

Mesmo com a dianteira, o Cacique se manteve com as linhas de marcação mais agressivas, dificultando a saída de bola do Tiburón. Apesar da necessidade de reação, o Junior Barranquilla pouco produziu ofensivamente e o marcador se sustentou até o último apito do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

